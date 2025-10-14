Transmití el último partido de Tiziano

(Por Carlos “El Chavo” Ortiz). – Cuando apenas escuché su nombre, me acordé que lo había transmitido. Revisé mis cuadernos de apuntes y encontré el siguiente dato. Transmití por el Canal de YouTube (@ElChavoOrtiz/streams) el ultimo partido de este peque. Usó la número 3, jugó todo el partido o, mejor dicho, lo que se jugó de ese partido.

Rio Pico le ganaba por 6 a 0 y en el entretiempo del encuentro, Carlos Ovando (el técnico de Manchester) le informó al arbitro que Antonino López de Trelew, que no jugarían la segunda mitad porque no completaba equipo por lesiones de dos chiquitos (tenían solo seis jugadores en planilla).

Busqué el video, lo miramos en casa con tranquilidad, observando con mucha pena cada movimiento del pequeño duende N° 3 y la pena de saber que tenemos grabado los últimos 15 minutos con la camisetita de Manchester.

Compartimos, con mucho respeto, el link de este video. Lo hacemos con dedicatoria a la familia de Tiziano, para toda la gente de Manchester y, a la memoria de esta criatura, que sin dudas se fue antes de tiempo.