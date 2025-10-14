Trevelin invita a las escuelas a participar de la 4ª EXPO Agua 2025 con talleres de robótica y arte

La cuarta edición de la EXPO Agua 2025 se acerca, centrada en la "Educación, Comunidad y Conciencia Ambiental en torno al agua" bajo el lema "Cada Gota Cuenta". El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre en el Polideportivo de Trevelin, con horarios de 9 a 12 hs. y de 14 a 18 hs.

La EXPO está dirigida a la comunidad y busca la participación activa de las escuelas. Contempla una amplia variedad de actividades lúdico-educativas para todas las edades , incluyendo exposiciones, charlas, concursos, recorridos y talleres. Los temas abordados serán diversos, desde ciencias y tecnología hasta reciclaje, cuentos, música, huerta, dibujo y pintura mural comunitaria.

La EXPO Agua 2025 contará con la presencia de emprendedores y profesionales que presentarán proyectos innovadores y sustentables. Entre los participantes se destacan:

Tomás Machuca (Fénikks): Fundador de Fénikks, su emprendimiento transforma la necesidad en oportunidad con canilleras de material reciclado.

CITRICPLAST: Valentin y Alejandro, de Tandil, crean bioplástico a partir de cáscaras de cítricos y almidón de maíz.

Josefina Diez (Marsinplast): Con su proyecto, convierte desechos plásticos en objetos con propósito.

CHANGÜÍ: Una empresa marplatense que fabrica mates aprovechando el polvo de la yerba.

Juli Perrone (Portadora): Su proyecto fabrica telas con bolsas plásticas para hacer marroquinería sustentable.

Pía Fondeville: Narradora oral y creadora de espectáculos para las infancias.

Colo Myers (Chancho Vuela): Diseñador Gráfico y dibujante, fundador del estudio de diseño Chancho Vuela.

Bosques Nativos: Nos visita Sergio Torrego, agroecólogo de la Fundación Bosques Nativos.





Diversas instituciones y grupos culturales también serán parte de la exposición

CIEMEP (CONICET/UNPSJE): El Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica ofrecerá juegos y aprendizaje

Bomberos Voluntarios: Los Bomberos Voluntarios de Trevelin enseñarán a los chicos sobre seguridad y prevención.

COA Diucón: El Club de Observadores de Aves enseñará sobre las especies de aves con las que convivimos.

Legislatura: La Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut acompaña esta edición de la Expo Agua

Alfabetización: El Plan Provincial Integral de Alfabetización, iniciativa del Gobierno Provincial, buscará mejorar el rendimiento escolar.



La EXPO Agua 2025 invita a la comunidad a participar de este evento "¡IMPERDIBLE!". Para inscripciones, los interesados deben comunicarse al 2945 698024 , contactando a Solange Ferrada, del Área de Extensión Cooperativa.

T.B