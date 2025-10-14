13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
14 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin invita a las escuelas a participar de la 4ª EXPO Agua 2025 con talleres de robótica y arte

El evento, que se extiende durante dos días, incluye exposiciones, concursos, y recorridos sobre ciencias, tecnología y reciclaje, bajo el lema "Cada Gota Cuenta".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La cuarta edición de la EXPO Agua 2025 se acerca, centrada en la "Educación, Comunidad y Conciencia Ambiental en torno al agua" bajo el lema "Cada Gota Cuenta". El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre en el Polideportivo de Trevelin, con horarios de 9 a 12 hs. y de 14 a 18 hs.

 

La EXPO está dirigida a la comunidad y busca la participación activa de las escuelas. Contempla una amplia variedad de actividades lúdico-educativas para todas las edades , incluyendo exposiciones, charlas, concursos, recorridos y talleres. Los temas abordados serán diversos, desde ciencias y tecnología hasta reciclaje, cuentos, música, huerta, dibujo y pintura mural comunitaria.

 

La EXPO Agua 2025 contará con la presencia de emprendedores y profesionales que presentarán proyectos innovadores y sustentables. Entre los participantes se destacan:

 

  • Tomás Machuca (Fénikks): Fundador de Fénikks, su emprendimiento transforma la necesidad en oportunidad con canilleras de material reciclado.

     

  • CITRICPLAST: Valentin y Alejandro, de Tandil, crean bioplástico a partir de cáscaras de cítricos y almidón de maíz.

     

  • Josefina Diez (Marsinplast): Con su proyecto, convierte desechos plásticos en objetos con propósito.

     

  • CHANGÜÍ: Una empresa marplatense que fabrica mates aprovechando el polvo de la yerba.

     

  • Juli Perrone (Portadora): Su proyecto fabrica telas con bolsas plásticas para hacer marroquinería sustentable.

     

  • Pía Fondeville: Narradora oral y creadora de espectáculos para las infancias.

     

  • Colo Myers (Chancho Vuela): Diseñador Gráfico y dibujante, fundador del estudio de diseño Chancho Vuela.

     

  • Bosques Nativos: Nos visita Sergio Torrego, agroecólogo de la Fundación Bosques Nativos.

     

     

Diversas instituciones y grupos culturales también serán parte de la exposición

 

 

  • CIEMEP (CONICET/UNPSJE): El Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica ofrecerá juegos y aprendizaje

     

  • Bomberos Voluntarios: Los Bomberos Voluntarios de Trevelin enseñarán a los chicos sobre seguridad y prevención.

     

  • COA Diucón: El Club de Observadores de Aves enseñará sobre las especies de aves con las que convivimos.

     

  • Legislatura: La Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut acompaña esta edición de la Expo Agua

     

  • Alfabetización: El Plan Provincial Integral de Alfabetización, iniciativa del Gobierno Provincial, buscará mejorar el rendimiento escolar.
     

     

La EXPO Agua 2025 invita a la comunidad a participar de este evento "¡IMPERDIBLE!". Para inscripciones, los interesados deben comunicarse al 2945 698024 , contactando a Solange Ferrada, del Área de Extensión Cooperativa.

 

 

T.B

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Benjamín Aburto (Carlitos) QEPD
2
 Croeso: la hospitalidad del té galés desde el corazón de Villa Hípica
3
 Choque dejó hospitalizados a una mujer embarazada y un menor
4
 Esquel Diagnóstico implementa un circuito de chequeo mamario de un día con proyección a todo el año
5
 Transmití el último partido de Tiziano
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
4
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
5
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -