Avanzan los trabajos finales en el Natatorio Municipal N° 2 del Centro de Encuentro

La Municipalidad de Esquel continúa con los trabajos finales en la obra del Natatorio Municipal N° 2, ubicado en el Centro de Encuentro del barrio Badén, que permitirá finalmente poner en funcionamiento una infraestructura esperada por más de una década.

Después de más de 10 años de paralización, la obra avanza hacia su etapa de conclusión, tras las correspondientes pruebas de llenado y análisis estructural del edificio. En las últimas semanas, se completaron los trabajos de pintura del edificio, limpieza y acondicionamiento de los vestuarios y la colocación de nuevas aberturas en reemplazo de las anteriores, que se encontraban vandalizadas. Además, se ejecutó la construcción de un nuevo sistema de ingreso y desagüe de la pileta.

En ese marco, el intendente Matías Taccetta valoró el avance de la obra y expresó: “Estamos finalizando esta obra que estuvo sin concluir y parada durante más de 10 años. Los vecinos de Esquel no solo lo merecen, sino que necesitan un nuevo natatorio y la gente del barrio Badén merece tener un espacio de utilidad, cuidado y valorizado. Le estamos dando vida a todo lo que fue abandonado”.

Actualmente, la Municipalidad de Esquel realiza el pintado de la piscina y los andaniveles, y en los próximos días se llevará a cabo la colocación de los elementos y equipamiento necesarios para completar el natatorio.

Con esta intervención, la gestión municipal avanza en su compromiso de recuperar y poner en valor espacios públicos que habían quedado inconclusos, transformándolos en lugares de encuentro, actividad y desarrollo para los vecinos de la ciudad.



