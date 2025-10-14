“Día histórico”: Habilitación del tramo central de la doble vía que une Trelew y Puerto Madryn

Tras la habilitación del tramo central de la doble vía que conecta Trelew y Puerto Madryn, los intendentes de ambas ciudades, Gerardo Merino y Gustavo Sastre, calificaron el hecho como un día "histórico" para la provincia y destacaron la decisión política detrás de la finalización de la obra.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, sostuvo que la habilitación del tramo central es "un día que va a quedar en la historia de Trelew, de Puerto Madryn, pero fundamentalmente de la provincia, porque esto no es solamente una obra: es el compromiso y la demostración de que, cuando las cosas se quieren hacer, cuando hay convicción y decisión política, se pueden hacer bien, y las obras se pueden comenzar y terminar".

Merino recordó que había "muchos años que estábamos soñando con tener esta doble vía conectados con Madryn, que sea moderna, que sea rápida, que sea segura, y hoy eso se hace realidad".

El jefe comunal subrayó los beneficios concretos de la infraestructura: "Esta ruta mejora la transitabilidad, mejora el transporte, pone en valor el turismo, le mejora la vida cotidiana a cada uno de los que transita, cada que trabaja en Trelew o que trabaja en Madryn o que estudia, la hace más segura para eliminar y terminar con esas víctimas viales".

Finalmente, el intendente Merino concluyó con un mensaje de unidad: "Esto deja de separarnos Trelew con Madryn, nos conecta porque con Madryn nos une la historia, nos unen los desafíos, pero también nos une el futuro".

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, sostuvo que "hoy es un día que debemos celebrar, por poder tener este tramo de doble vía habilitado, el cual era el núcleo de la doble vía, donde se registró el mayor caudal de accidentes porque, realmente, la transitabilidad era muy peligrosa".

Sastre rechazó las especulaciones sobre la fecha de inauguración: "¿saben qué? es la conveniencia que quieren los vecinos, que se anuncien las obras, que se realicen y que se abran. No esperar una semana más, dos semanas más, para que en el medio podamos tener otro de los tantos dolores que hemos tenido los vecinos de la comarca, de la provincia del Chubut".

El jefe comunal felicitó al Gobernador por impulsar la obra y agradeció "en nombre de los madrynenses, porque para esto hay que tener decisión y hay que accionar, y acá se tomó una decisión, se accionó y hoy tenemos la doble vía prácticamente finalizada, y gran parte de un problema solucionado". Sastre pidió a los vecinos transitarla con cuidado.





