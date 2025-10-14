Taller Crearte: Jóvenes y adultos con discapacidad transforman jeans donados en camas para perros

El Centro de Día de Jóvenes y Adultos con Discapacidad de la Ciudad de Esquel se encuentra realizando una valiosa tarea de reciclaje textil, transformando jeans y retazos donados en camas para perros. Esta iniciativa se lleva a cabo a través del taller Crearte, en articulación con el EPJA en contexto de encierro.

Cynthia Duflós, coordinadora del Centro de Día, explicó que el taller es parte de un proyecto de reciclado de textiles. "Acá los jóvenes realizan con jeans que son donados camas para perros," detalló, y destacó que el producto es completamente artesanal, incluyendo un diseño particular ya que "cada camita tiene un bordado especial". La coordinadora presentó a los jóvenes que forman parte del taller: Flora, Sergio, Guillermo, Franco, Eduardo, y la encargada, Débora Peñipil.

Débora Peñipil enfatizó el minucioso proceso que conlleva la producción: "Esto lleva un proceso bastante largo desde la clasificación de los jeans, el lavado, la higienización de cada prenda, reutilizar lo que más sirve de cada parte."

La técnica subrayó que todo el material es aprovechado: el relleno de las camas se elabora con las mismas prendas que la gente dona, y hasta los avíos y botones de los jeans se reutilizan.

Los bordados son un elemento distintivo que añade valor al producto final, siendo resultado de una selección de imágenes y un "dibujo creativo" llevado a cabo por los concurrentes. "Así que es todo un paso a paso para resaltar en este proyecto", concluyó Peñipil.

Los materiales han sido recolectados gracias a la colaboración de la comunidad, familias y Cáritas, que ha donado tanto jeans como otra ropa destinada a ser utilizada como relleno.

Cynthia Duflós aclaró que, al ser un centro de día que depende del municipio, no tienen la posibilidad de hacer una venta directa del producto final. Por lo tanto, el sistema de entrega se realiza mediante canje: "Hacemos canje, digamos, aquellas personas que desean alguna de las camas, poder canjearla por algo que el taller necesite para seguir con la producción."