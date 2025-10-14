Grandes corredores estarán presentes en el Frontera Trail

La fiesta está asegurada. Los mejores corredores estarán en el Frontera Trail, competencia de montaña que en su segunda edición se llevará a cabo este domingo, día de la madre, en la increíble localidad de Carrenleufú.

Serán en dos distancias, 5km recreativa y 12km competitivos, por senderos que están insertos dentro del paraíso.

Edgar Carrasco, quien es responsable del área de turismo de esa comuna confirmó que Eulalio “Coco” Muñoz, Sergio Trecamán y Martin León estarán presentes, en la distancia de los 12 km, en la gran carrera de este domingo, en tanto se espera la confirmación de Carlos Colinecul, otro gran corredor de grandes distancias.

Por el lado de las mujeres, estarán presentes Verónica Ramírez, Cynthia Duflos, Yanina Solís, sin dudas atletas de primerísimo nivel quienes le darán a esta carrera un éxito asegurado, remarcando que cerca de 150 inscriptos ya tiene la carrera. Hay que señalar que las inscripciones cierran este viernes al mediodía y que la mayoría de los inscriptos son foráneos, apuntalando el desarrollo del turismo deportivo.

Por otra parte, Edgar Carrasco, señaló las actividades que tendrán ese fin de semana en la zona, donde el viernes habrá un reconocimiento al circuito, el día sábado por la mañana un trekking guiado por la zona, en tanto por la tarde se llevará a cabo un gran mate bingo organizado por el club del pueblo: Defensores de Carrenleufú.

También Hernán Jara, quien es vice presidente de la Comuna, señaló en su momento lo importante de este Frontera Trail “con la idea que quede en el calendario deportivo” y que sea, todos los años, el inicio de temporada para las distintas actividades de aventura.

Recordemos que el ganador de la primera edición ha sido el atleta Awkache Martín León quien remarcó “lo difícil del circuito, donde se cruzan por arroyos, senderos con grandes desniveles, además del barro y la nieve como sí ocurrió el año pasado”.

PROMOCIONES EN ALOJAMIENTO

Hay que tener en cuenta que una decena de alojamientos, de distintos niveles, ofrecen descuentos importantes para ese fin de semana. Descuentos que van desde el 10% hasta el 20% según la cantidad de días que se alojen tanto los corredores como sus familiares y pasar un fin de semana increíble.

Claro que además de correr la segunda edición del Frontera Trail, se podrá realizar ese fin de semana actividades como rafting por las increíbles aguas del lugar, trekking con diversos senderos para conocer lugares de película y adentrarse a un turismo netamente rural con la posibilidad de conocer distintos establecimientos, conocer sus actividades bien camperas y poder degustar algunas de sus preparaciones.

Por ello, el deporte es la excusa y para Carrenleufú será un fin de semana ideal apuntando el turismo deportivo, esa fábrica, sin chimenea, que genera recursos.

LAS INSCRIPCIONES

Las inscripciones para participar de la segunda edición de Frontera Trail tienen la particularidad que el valor es el mismo para cualquiera de las dos distancias, es decir 20 mil pesos en cualquiera de las dos.

Se informó desde la Comuna Rural que, en la distancia de los 12 km, habrá premios en dinero en efectivo para los tres primeros en cada una de las categorías (tanto en varones como en mujeres).

Y las inscripciones se podrán realizar a través de este link: INSCRIPCION FRONTERA TRAIL