13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
14 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

“Esquel va a terminar siendo el epicentro del deporte asociado con el turismo"

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, destacó el éxito de la Expo Deportes 2025 en Esquel, que reunió más de 90 stands y consolidó a la ciudad como epicentro del turismo deportivo y motor del desarrollo regional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, realizó un balance de la Expo Deportes 2025 realizada desde el lunes 6 hasta el domingo 12 de octubre en la ciudad de Esquel. 

 

"La verdad, un balance sumamente positivo. Era una manera de exhibir lo que significan tantas instituciones en una ciudad. Está claro que el deporte es una de las herramientas fundamentales de cualquier ser humano, y más cuando se llevan adelante de la manera que sucede acá en Chubut y en Esquel, con una gran organización", comentó. 

 

La Expo Deportes 2025 contó con más de 90 stands y fue un éxito: "Me parece que llegó para quedarse", sostuvo Reyes. En esta línea, agradeció al intendente de la ciudad, Matías Taccetta, por organizar y llevar adelante este evento junto con las capacitaciones brindadas. 

 

Además, Reyes se refirió a las proyecciones para la ciudad: “Esquel va a terminar siendo el epicentro del deporte asociado con el turismo: el turismo deportivo, que sin ninguna duda, en baja temporada, va a venir a resolver muchísimas cuestiones que hacen al movimiento económico interno. Se dinamiza la economía, y si lo sabemos entender y lo trabajamos de la manera en que hay que trabajarlo, va a ir creciendo”.

 

Finalmente, Reyes aseguró el apoyo desde su espacio para la concreción de este tipo de eventos. También resaltó la importancia del trabajo mancomunado con los distintos municipios y las instituciones deportivas a las que brinda ayuda en este difícil contexto: "La verdad es que hay un diálogo permanente". 

 

 

R.G.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Benjamín Aburto (Carlitos) QEPD
2
 Croeso: la hospitalidad del té galés desde el corazón de Villa Hípica
3
 Choque dejó hospitalizados a una mujer embarazada y un menor
4
 Esquel Diagnóstico implementa un circuito de chequeo mamario de un día con proyección a todo el año
5
 Transmití el último partido de Tiziano
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
4
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
5
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -