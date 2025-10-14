Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, realizó un balance de la Expo Deportes 2025 realizada desde el lunes 6 hasta el domingo 12 de octubre en la ciudad de Esquel.

"La verdad, un balance sumamente positivo. Era una manera de exhibir lo que significan tantas instituciones en una ciudad. Está claro que el deporte es una de las herramientas fundamentales de cualquier ser humano, y más cuando se llevan adelante de la manera que sucede acá en Chubut y en Esquel, con una gran organización", comentó.

La Expo Deportes 2025 contó con más de 90 stands y fue un éxito: "Me parece que llegó para quedarse", sostuvo Reyes. En esta línea, agradeció al intendente de la ciudad, Matías Taccetta, por organizar y llevar adelante este evento junto con las capacitaciones brindadas.

Además, Reyes se refirió a las proyecciones para la ciudad: “Esquel va a terminar siendo el epicentro del deporte asociado con el turismo: el turismo deportivo, que sin ninguna duda, en baja temporada, va a venir a resolver muchísimas cuestiones que hacen al movimiento económico interno. Se dinamiza la economía, y si lo sabemos entender y lo trabajamos de la manera en que hay que trabajarlo, va a ir creciendo”.

Finalmente, Reyes aseguró el apoyo desde su espacio para la concreción de este tipo de eventos. También resaltó la importancia del trabajo mancomunado con los distintos municipios y las instituciones deportivas a las que brinda ayuda en este difícil contexto: "La verdad es que hay un diálogo permanente".

