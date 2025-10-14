El Banco Nación festeja sus 100 años con una agenda abierta a la comunidad

La sucursal del Banco Nación de Esquel ha iniciado una serie de festejos especiales para conmemorar su 100º aniversario en la ciudad. La agenda, que incluye charlas de finanzas, el acto oficial y un cierre musical, busca conectar con la comunidad y los diferentes sectores económicos.

Estela Yapura, Gerenta de la sucursal del Banco Nación de Esquel, detalló el cronograma de eventos organizados:

Martes 14: Inicio con capacitación financiera

Los festejos comenzaron hoy, martes 14 de octubre, a las 20:00 horas, con una charla dirigida a todos los sectores económicos en el salón principal del Hotel Tehuelche.

"Es una charla de herramientas financieras, va a estar muy interesante, los expositores vienen de Trelew, está también nuestro gerente zonal, el gerente zonal comercial que nos va a acompañar", afirmó Yapura.

Miércoles 15: El Acto Oficial

Mañana, miércoles 15 de octubre, a las 14:00 horas, se llevará a cabo el acto oficial por el centenario, al que se invita a toda la comunidad a acompañar, ya que "son los 100 años de Banco Nación en Esquel".

El programa incluirá:

La entonación de las estrofas del Himno Nacional.

Un popurrí de otros temas a cargo de la banda del Ejército Argentino.

El descubrimiento de la placa conmemorativa por los 100 años.

La agenda de celebraciones continuará la próxima semana con un enfoque en la educación financiera y un gran cierre cultural:

Martes 21 de octubre (16:00 hs): Charla de educación financiera dirigida a los últimos años de colegios secundarios, que se dictará en la sucursal del banco.

Viernes 24 de octubre (20:30 hs): Cierre de los festejos con la presentación de La Orquesta “De Biasi” junto con el Coro del Pinar.

"Invitamos a que nos acompañen a participar de todos estos eventos", concluyó la Gerenta Yapura.



T.B