Martes con alerta amarilla: se esperan hasta 30 mm de lluvia en la región

Protección Civil Municipal comunicó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para la ciudad de Esquel y alrededores, prevista para la tarde y noche del martes 14 de octubre.

El informe advierte que el área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

En las zonas cordilleranas, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Desde el organismo se recomienda a la población mantenerse informada por los canales oficiales, evitar circular por sectores anegados y tomar las precauciones necesarias ante posibles condiciones climáticas adversas.

