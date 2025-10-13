13°
Lunes 13 de Octubre de 2025
13 de Octubre de 2025
Fuerte viento y cielo parcialmente nublado marcan la jornada en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica ráfagas de hasta 78 km/h y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados durante este lunes 13 de octubre.
El clima en Esquel se presenta este lunes 13 de octubre con condiciones ventosas durante todo el día, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 


Durante la mañana, se esperan vientos del oeste con velocidades entre 51 y 59 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h, acompañados de una temperatura mínima de 5°C.

 

Hacia la tarde, el viento seguirá siendo protagonista, soplando también desde el oeste con intensidades de 42 a 50 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h, mientras la temperatura máxima alcanzará los 10°C.

 

Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una leve disminución del viento —entre 23 y 31 km/h— y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h. La temperatura descenderá nuevamente a 5°C.

 

No se prevén precipitaciones en ninguna franja del día, por lo que la jornada transcurrirá seca pero ventosa en la cordillera chubutense.

 

 

