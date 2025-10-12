Domingo fresco y nublado en Esquel, se esperan ráfagas por la tarde

La jornada de este domingo 12 de octubre en Esquel se presentará con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día, sin probabilidades de precipitación.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 1°C en la madrugada y una máxima que podría alcanzar los 10°C durante la tarde.

El viento soplará levemente en la mañana, pero aumentará su intensidad por la tarde y noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La dirección predominante del viento será del sur.