15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 clima
12 de Octubre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Domingo fresco y nublado en Esquel, se esperan ráfagas por la tarde

Entérate del clima según el servicio meteorológico nacional
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada de este domingo 12 de octubre en Esquel se presentará con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día, sin probabilidades de precipitación.

 

 

Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 1°C en la madrugada y una máxima que podría alcanzar los 10°C durante la tarde.

 

 

El viento soplará levemente en la mañana, pero aumentará su intensidad por la tarde y noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La dirección predominante del viento será del sur.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Homicidio en Lago Puelo: Fiscalía allanó domicilios para determinar quién conducía el vehículo del accidente fatal
2
 Jack Bradford y Coyote Kid regresan: Confirman dos fechas para los asaltos a La Trochita
3
 En vivo desde la Rural: Se realiza la Jura de Clasificación de Toros y Hembras Hereford y Angus
4
 Trevelin: Presentación oficial de la Temporada 2025 de Tulipanes Patagonia
5
 Agenda deportiva de fin de semana: Arquería, Polo y Mountain Bike para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 "Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial
5
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -