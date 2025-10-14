Clima en Esquel: Se espera un martes con vientos moderados

La jornada de este martes 14 de octubre en Esquel presentará condiciones de cielo mayormente cubierto durante gran parte del día, con temperaturas frescas y vientos moderados, según el pronóstico.

Las temperaturas oscilarán entre los 8°C al amanecer y una máxima de 13°C a mitad de la tarde. La sensación térmica se mantendrá muy similar a la temperatura real.

El viento se presentará con una dirección predominante del Noroeste en la mañana, rotando al Oeste y Suroeste por la tarde. Se esperan ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h en la madrugada y hasta 33 km/h durante el día.

La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante todo el día.



T.B