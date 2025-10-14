Milei viaja a Washington para reunirse con Donald Trump

El presidente Javier Milei arribó este martes por la madrugada a Estados Unidos, procedente de Aeroparque, para participar de una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro, previsto para el mediodía (hora argentina), se enmarca en un nuevo acercamiento entre ambos gobiernos tras la confirmación de un acuerdo financiero de 20.000 millones de dólares otorgado por el Tesoro norteamericano a través de un intercambio de monedas (swap).

Según se informó, Milei viaja acompañado por su equipo económico y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, mientras que el vocero presidencial Manuel Adorni no integra la comitiva.

La agenda oficial del mandatario comenzará a las 12 (hora argentina), con la firma del libro de honor en la Casa Blanca, seguida por un almuerzo bilateral entre las delegaciones de ambos países. Según lo programado, Trump despedirá a Milei a las 13.45, antes de que el presidente argentino asista a una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, el referente de ultraderecha asesinado en Utah el pasado 10 de septiembre.

Una vez finalizadas las actividades protocolares, Milei emprenderá su regreso al país durante la noche del martes, con arribo previsto a Buenos Aires a las 8 del miércoles.

Desde el Gobierno nacional se espera que la reunión derive en anuncios de cooperación económica y comercial, entre ellos reducciones arancelarias en unas 100 posiciones del comercio exterior, con tasas que variarían entre 0% y 10%, además de un respaldo formal del Tesoro estadounidense como parte del paquete de apoyo financiero para el país.

R.G.