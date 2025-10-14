13°
Esquel, Argentina
Martes 14 de Octubre de 2025
14 de Octubre de 2025
Lautaro Matute llega a Trevelin para compartir su cancionero

Enfocado en sus discos “Día a Día” y “Ser la propia casa”, el artistas estará en Casa Hexágona con Fer Estarque como número de apertura.
Este sábado 18 de octubre a las 21 hs en Casa Hexágona, Trevelin, se presentará el artista Lautaro Matute, acompañado por Fer Estarque como número de apertura. 

 

El músico, compositor y productor Lautaro Matute llega al corredor andino para compartir una serie de conciertos que recorren su obra y su búsqueda sonora. Presentará canciones de sus discos “Día a Día” y “Ser la propia casa”.

 

Lautaro Matute lleva más de una década participando de proyectos musicales como intérprete, compositor y arreglador.

 

Forma parte del Ensamble Chancho a Cuerda, junto a quienes editó tres discos: “Contrastes” (Independiente), “Subversiones” (Vinilo Discos / Ganador del Premio Gardel 2013 a Mejor álbum Instrumental/Fusión/World music) y “Deconstrucción” (NoSeso Records / Nominado a los Premios Gardel 2015 en el rubro Ingeniería de grabación) y compartió escenario con artistas como Liliana Herrero, Leo Maslíah, Benjamim Taubkin, Ná Ozzetti, Facundo Guevara, Hernán Ríos, Carlos Moscardini, Vitor Ramil, Hugo Fatorusso y Luiz Carlos Borges entre otros.

 

Como intérprete integró además diversos grupo de folklore argentino y latinoamericano como Negros de miércoles (dirigido por Hubert Reyes), el conjunto de su padre Nahuel Porcel de Peralta y el trío del cantautor Nicolás Rallis. Participó además de la grabación del DVD “El fin de la radio” como parte de la Orquesta de Cámara La Tribu. Como compositor y arreglador realizó música para cine y teatro.

 

En el año 2016 se encuentra presentando su primer disco solista llamado “Día a día”, editado por el sello de gestión colectiva Elefante en la Habitación!, en el que confluyen trece canciones originales y una versión de Renato Teixeira presentadas en diferentes formaciones con arreglos colectivos.

 

Entradas $15mil, 2x$25mil. Reservas 2945691927

 

www.google.com/maps/place/-43.076883

 

