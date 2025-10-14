Suicidio: un llamado a la prevención y a hablar de salud mental en Argentina

Cada año, unas 740.000 personas mueren por suicidio en el mundo, lo que equivale a una cada 43 segundos, según un análisis publicado en febrero de 2025 por The Lancet Public Health.

En Argentina, entre abril de 2023 y fines de 2025, se registraron 15.807 intentos de suicidio en todo el país, lo que representa 22 episodios diarios, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) del Ministerio de Salud de la Nación.

Estas cifras son más que números: son un llamado de atención sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de romper el estigma que rodea al suicidio. Hablar con naturalidad sobre cómo nos sentimos y ofrecer escucha activa, sin juzgar, puede marcar la diferencia y salvar vidas. Preguntar “¿cómo estás?” y prestar atención genuina puede cambiar el día de alguien.

Si conocés a alguien en situación de riesgo, acercate al Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Esquel, o comunicate a los números de emergencia 107 o 101.

También se puede escribir a la Mesa de Intervención Preventiva de Esquel a mesainterprev.esquel@gmail.com o seguir sus redes sociales en mesa.esquel.

R.G.