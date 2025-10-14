13°
Martes 14 de Octubre de 2025
14 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Tras 20 años postergada, esta mañana se habilita la traza central de la doble trocha Trelew - Puerto Madryn

Reparada en tiempo récord a partir de la obra impulsada por la actual gestión, este trabajo ratifica el compromiso de la Provincia con la seguridad vial.
Por Redacción Red43

Durante más de dos décadas y por el estado de deterioro en el que se encontraba, la traza que une a ambas localidades registró más de un centenar de accidentes, y la lamentable cifra de más de 20 víctimas fatales. Su traza central, reparada en tiempo récord a partir de la obra impulsada por la actual gestión, ratifica el compromiso de la Provincia con la seguridad vial, garantizando la seguridad en la circulación del tránsito entre ambas localidades.

 

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, encabezará este martes 14 de octubre, la habilitación de la traza central de la Autovía Trelew-Puerto Madryn en la Ruta Nacional Nº 3, cuya reparación y construcción comprende un extenso tramo de 57,65 kilómetros entre ambas localidades, concluyendo la vinculación entre las mismas a través de una obra pospuesta durante más de dos décadas.

 

Obra integral

 

El proyecto, impulsado por la actual gestión luego de más de 20 años de licitaciones y obras fallidas por parte de gobiernos anteriores, consistió en la duplicación de la calzada existente separada por un cantero central, mediante la construcción de una segunda calzada nueva y la reparación o reconstrucción de la existente, banquinas externas pavimentadas e internas, intersecciones a emplazar en los accesos y vinculaciones previstas, retornos e iluminación de intersecciones y demás obras complementarias. 

 

La obra permite concluir la vinculación de las ciudades de Trelew y Puerto Madryn a través de la Ruta Nacional Nº 3, permitiendo una circulación fluida, en el marco del continuo crecimiento e intercambio entre ambas localidades, sumado también al incremento de tránsito pasante desde el norte y sur del país. Asimismo, el Gobierno Provincial ejecutará las obras complementarias del proyecto, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el Estado nacional.

 

