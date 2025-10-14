13°
Martes 14 de Octubre de 2025
"Fue muy duro ver su casa así: toda su vida ahí adentro perdida entre cenizas"

Laura Vargas, vecina de Trelew, pide ayuda para su padre, cuya vivienda fue destruida por un incendio. Solicitan materiales, mobiliario y un contenedor para limpiar el lugar. Para colaborar comunicarse al 2804826281.
Laura Vargas, vecina oriunda de Trelew, pide ayuda para su padre tras sufrir un incendio con pérdidas totales en su vivienda. 

 

"No sabemos quién habrá sido el intencionado que pudo provocar esto porque mi papá es una persona mayor y vive solo. No sabemos quién pudo haber provocado este terrible daño. Gracias a dios hubo una persona que lo sacó a él, queremos saber quién fue para agradecerle, porque sino hoy estaríamos contando otra historia: una tragedia", comentó a Red43. 

 

Laura y su familia continúan esperando que la justicia accione y busque al culpable de originar el incendio. Mientras tanto, su padre se movilizó hacia su casa para recuperarse: "Para él fue muy duro emocionalmente. Fue muy duro ver su casa así: toda su vida ahí adentro perdida entre cenizas". 

 

Para ayudar a Laura y a su padre se necesita a la comunidad. En primer lugar, detalla Laura, precisan de un contenedor para poder sacar todo lo quemado, pero también se necesitan materiales de construcción y aberturas para volver a recomponer el hogar. Finalmente, Laura solicita mobiliario ya que todo quedó destruido por las llamas o arruinado por el agua. 

 

"Agradezco a los Bomberos que actuaron rapidísimo, a los Policías que estuvieron al minuto", expresó. 

 

El contacto de Laura para ayudar a su padre a atravesar esta difícil situación es 2804826281, cualquier ayuda es bien recibida. 

 

 

R.G.

 

 

