Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
Las Colectividades de Esquel exhibirán sus tradiciones, lengua y bailes en los Tulipanes

El evento se realizará este sábado 18 de octubre, a las 15hs y busca multiplicar el "colorido" de los trajes típicos con el bello fondo de los tulipanes.
Este sábado 18 de octubre las colectividades de Esquel se unen por primera vez en un encuentro cultural en el Campo de Tulipanes Patagonia, un evento que promete llenar de color y tradición el icónico paraje.

Las colectividades se reunirán a partir de las 15:00 horas para difundir sus culturas, lenguas y costumbres, utilizando el esplendor de los tulipanes como telón de fondo.

 

Valeria Da Dalt, explicó que el evento surgió tras la buena convocatoria obtenida el domingo pasado, cuando realizaron bailes y fotos en el campo. "Este año Juan Carlos Ledesma me propuso que estaría bueno que el colorido de nuestros trajes esté multiplicado por el colorido de todos los trajes de las colectividades", relató Da Dalt. La iniciativa fue extendida a otras colectividades, quienes se sumaron al proyecto.

 

El objetivo principal de la jornada es la difusión cultural: "Nosotros lo que queremos es difundir nuestra cultura, queremos difundir la lengua, las tradiciones como todas las colectividades, queremos hacer vivo lo que vivieron nuestros abuelos", enfatizó Da Dalt.

 

El encuentro contará con diversas expresiones culturales de cada grupo:

 

  • Trajes típicos: El principal atractivo visual, multiplicando el colorido del paisaje de tulipanes.

     

  • Bailes y canto: Cada colectividad presentará sus danzas y música tradicional.

     

  • Otras propuestas: Las actividades culturales y folclóricas que proponga cada grupo.

     

Da Dalt invitó a la comunidad a participar de este inédito evento: "Los esperamos, van a encontrarse con muchos bailes, con mucho color, color a través de los tulipanes y a través de nuestros trajes".

 

Este primer encuentro se consolida como una de las actividades destacadas de la temporada de tulipanes, fusionando el atractivo turístico del campo con la rica diversidad cultural de la ciudad de Esquel.

 



T.B

 

