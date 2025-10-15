10°
Esquel, Argentina
15 de Octubre de 2025
Esquel busca potenciar La Zeta con nuevos proyectos recreativos y deportivos

Walter Torres, secretario del área, confirmó que una comisión analiza proyectos en La Z. El plan incluye sumar actividades recreativas, como una bicicleta acuática, e involucrar a Carao en el ambicioso proyecto del circuito de ciclismo.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel, a través la Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura, está trabajando en una ambiciosa proyección que busca posicionar a la ciudad como sede de eventos internacionales de ciclismo y potenciar el uso recreativo del espacio conocido como La Zeta y sus espejos de agua.

 

Walter Torres, secretario del área, reveló que se está cerrando una semana de "muchos movimientos" y reuniones estratégicas para el desarrollo de nuevos proyectos.

 

La zona de La Zeta está siendo revalorizada como un punto clave para el desarrollo deportivo y recreativo. Torres indicó que una comisión subió hoy a La Zeta para "tener una charla" y trabajar en "cuestiones que tenemos que desarrollar en el lugar".

 

En el plano recreativo, se anunció que una bicicleta acuática busca sumarse a las actividades del lugar, lo cual "le da un poco de color también". Además, el funcionario mencionó que la localidad de Carao también estará involucrada en los futuros proyectos.

 

El proyecto más ambicioso que se está gestando es la creación de un circuito de ciclismo con potencial para albergar una fecha mundial de máster (más de 35 años).

 

Para lograr este objetivo, el municipio está colaborando con Cepi Raffo, a quien Torres calificó como "un referente del tema". Raffo, quien actualmente organiza eventos en Villa La Angostura y Chile como parte de la UCI (Unión Ciclista Internacional), da un "respaldo importante para proyectar".

 

El plan contempla presentar el circuito el próximo año con un pre-mundial. El diseño está siendo trabajado con ciclistas "muy importantes" de la zona, quienes se están encargando del recorrido y la propuesta. Torres manifestó su optimismo: "Creo que puede ser algo a futuro, ya un proyecto lindo de tener una fecha mundial también acá".

