Marco Borges, como dice la canción “nunca caminarás solo”

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Hay un tema musical que es un himno en el fútbol de Inglaterra. Se lo escuché a la hinchada de Sunderland en la serie de Netflix hace algunos años.

El documental señala las vicisitudes de esta institución deportiva que la ha pasado mal, que tuvo dos descensos de manera consecutiva y que este año recién pudo regresar a la Premier League.

Sunderland es una localidad portuaria de gente trabajadora, ubicada al noreste de Inglaterra. Su equipo de futbol juega de local en el Stadium of Light (Estadio de la Luz) y tiene una de las hinchadas, más seguidoras y sufridas.

Y cuanto el club peor estuvo en resultados (y en la economía) más apoyo de su gente recibió.

Y desde sus tribunas emergió el himno You'll never walk alone, que significa “nunca caminarás solo”.

Este tema musical también lo cantan las hinchadas de Liverpool, Celtic de Glasgow y otros clubes de Europa.

El título me llamó mucho la atención, You'll never walk alone (nunca caminarás solo).

Marco Borges es el papa de Tiziano. El chiquito que el domingo tomó las alas y empezó a volar. El pequeño n° 3 del Deportivo Manchester.

Marco y su familia recibieron infinidades de muestras de apoyo, de gente conocida y de mucha gente desconocida.

Recibieron mensajes de todos los lugares de la provincia, de todos los clubes barriales donde hay peques que corren detrás de una pelota.

Marco viajará este sábado hasta Paso de Indios, quiere conocer el lugar donde su hijo aprendió a volar. Quiere saber que pasó y seguramente porque pasó.

Hay muchas preguntas y tal vez no haya respuestas. En todo caso, hay algo por demás seguro como dice la canción, Marco… nunca caminarán solo.

La comunicad del fútbol infantil está con vos y con tu familia.

Ojalá los chicos de Manchester y puedan participar en los distintos torneos de fútbol infantil. Es cierto que el dolor es grande, pero también es cierto que hay peques que necesitan de nosotros los grandes para que puedan seguir jugando.

Deberemos tener la mirada más amplia, para que no se nos escape ninguno. Seguramente Tiziano querrá que sus amiguitos sigan jugando.

Y seguramente para Marco, estará el mensaje de toda la comunidad del fútbol infantil marcado a fuego, con tinta indeleble, que nunca caminarás solo.