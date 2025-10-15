Esquel: Se esperan lluvias, ráfagas de viento y descenso de temperatura

La jornada de hoy miércoles 15 de octubre en Esquel estará marcada por la presencia de lluvia débil a moderada y fuertes ráfagas de viento, con una alta probabilidad de precipitación a lo largo de la mañana.

El pronóstico indica que la probabilidad de lluvia será del 90% durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, descendiendo al 60% y 30% hacia el mediodía y la tarde. Se esperan acumulados de hasta 6.1 mm en la madrugada y 4.9 mm en la mañana, en forma de lluvia débil y moderada.

Las temperaturas serán frescas, oscilando entre los 4°C en la madrugada y la mañana, con una máxima de 9°C a primera hora de la tarde. La sensación térmica será baja, llegando a los 2°C en la madrugada y a 3°C en la mañana.

El viento será un factor predominante, especialmente a partir de la mañana. Las ráfagas alcanzarán picos de hasta 61 km/h a las 11:00 hs, y la máxima del día será de 72 km/h a las 17:00 hs.

La dirección del viento será principalmente del Oeste durante la mayor parte del día, rotando al Noroeste al anochecer.

Hacia la tarde, se espera que el cielo mejore levemente, pasando a Nubes y claros y luego a Parcialmente nuboso hacia la noche, aunque las ráfagas seguirán siendo intensas.



T.B