Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
Advierten la persistencia de fuertes vientos en toda la provincia

Protección Ciudadana advirtió que hoy miércoles las ráfagas llegarán a la cordillera y la mayor parte del Chubut.
El día de hoy miércoles 15 de octubre, la provincia del Chubut será afectada por fuertes vientos y advierten su capacidad de daño.

 

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la actualización de la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la tarde - noche del miércoles 15 de octubre.

 


Las zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.

 


En la región sur, estas condiciones persistirán hasta el mediodía del jueves 16.

 

