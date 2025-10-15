Advierten la persistencia de fuertes vientos en toda la provincia

El día de hoy miércoles 15 de octubre, la provincia del Chubut será afectada por fuertes vientos y advierten su capacidad de daño.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la actualización de la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la tarde - noche del miércoles 15 de octubre.



Las zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.



En la región sur, estas condiciones persistirán hasta el mediodía del jueves 16.

