Se jugó la tercera fecha del tercer torneo de Ajedrez "Goyo" Alonso

Las partidas continúan este jueves. Las tablas y detalles del torneo local en homenaje al recordado vecino amante de este juego.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde el domingo 5 de octubre se está jugando en Fitzroya el 3° Torneo de Ajedrez "Goyo Alonso".

 

Se trata de un homenaje al vecino de Esquel Gregorio “Goyo” Alonso, quien fue un pionero del deporte de Esquel, y un amante del Ajedrez

 

Este Martes se jugo la 3 fecha y hasta el momento la tabla de posiciones es la siguiente:

 

Las partidas continúan este Jueves a partir de las 18hs.

 

El “Goyo” se ha transformado en un torneo apasionante porque si bien no se trata de un torneo oficial, se libran partidas con finales emocionantes debido a la escasez del tiempo que poseen los jugadores para realizar sus jugadas. Así es como se suelen dar partidas con finales “desesperantes” (deportivamente hablando) donde los jugadores (muchos de altísimo nivel de nuestro medio), suelen quedar exhaustos y enriquecen tanto el juego como la mística de esta actividad.

 

Asimismo se rinde homenaje a nuestro queridísimo Eduardo Bjerring, considerado un precursor y ejemplo de nuestra actividad, tanto por su calidad humana como por la disciplina que nos inculco, y que gracias a ello comprendimos el orden y la seriedad con la que debemos desplegar nuestra actividad.   

 

SL

 

