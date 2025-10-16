Un año más sembrando futuro: La Escuela N°76 festejó un nuevo aniversario

122 años, nada más y anda menos, celebró hoy la ex escuela n°20 de Esquel, un ámbito que guarda la historia y cuida el futuro de nuestra comunidad.



En un acto especial en el SUM, junto a los estudiantes, cuerpo docente y familiares, autoridades municipales y también invitados desde otras instituciones educativas que dijeron presente en un evento tan especial para la historia local.

La conducción del acto estuvo a cargo de la bibliotecaria Verónica Orero, quien explicó que la “Escuela 76, Ex Escuela N°20, cobijó a la educación galesa en sus comienzos y siguió educando niños en todos estos años. Hoy convocamos toda la comunidad educativa, como dice la frase que nos acompañó a la celebración, un año más sembrando futuro, apostando a seguir trabajando para nuestros estudiantes, para seguir formándonos también nosotros como educadores”.



La celebración tuvo su parte formal con los himnos nacionales y provinciales, pero también su parte de almuerzo compartido, tortas de cumpleaños y espectáculos musicales por jóvenes de escuelas secundarias: “Hemos convocado a otras instituciones educativas como el Instituto 818 de Artística, que nos va a acompañar con números artísticos. Estamos trabajando con niños de la escuela primaria, por supuesto apostando al futuro y por eso compartimos con las escuelas secundarias también porque entendemos que esta unión entre instituciones nos da la posibilidad de crecer y de conocernos”.

Mari Hopkins, docente “hace muchísimos años” de la institución, contó que, entre los regalos de este aniversario tan especial, estuvo la donación de pintura para renovar el SUM: “El señor Taccetta entregó a la señora directora Eliana Ortega, el acta de donación de pintura para el Salón de Usos Múltiples de nuestra institución. Estamos agradecidos por esa donación que tanto nos hacía falta”.



La merienda compartida junto a la música de los jóvenes de la ciudad se dispone para conocerse y compartir la misma historia de la Escuela: “Recién estaba charlando con exalumnos, que sus papás han sido exalumnos de esta escuela. 122 años es mucho y muchos recuerdos.”.



SL