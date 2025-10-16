12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
16 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut fortalece su estrategia portuaria con el arribo del crucero de expedición Seaventure

El buque, diseñado para navegar en regiones polares, amarró en Puerto Madryn proveniente de Montevideo. Este tipo de embarcaciones refuerzan la economía local y consolidan a la Provincia como destino clave para expediciones al Sur.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La temporada de cruceros 2025/2026 continúa su desarrollo en la Provincia del Chubut con la llegada del Seaventure, que amarró hoy a las 7:00 horas en el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, proveniente de Montevideo, Uruguay.

 

El buque, de 111 metros de eslora y diseñado especialmente para navegar en regiones polares, arribó con 6 pasajeros y 103 tripulantes a bordo, y durante su estadía en la ciudad del Golfo Nuevo embarcará a 103 pasajeros que iniciarán su travesía rumbo al sur. El zarpe está previsto para las 14:00 horas, con destino a Islas Malvinas.

 

El Seaventure se destaca por su tamaño reducido que le permite acceder a puertos y áreas que otras embarcaciones de gran porte no pueden alcanzar, ofreciendo una experiencia de navegación exclusiva y personalizada.

 

Además, cuenta con modernas instalaciones y una tripulación altamente especializada en operaciones en destinos de naturaleza extrema, como la Antártida y el Atlántico Sur.

 

Chubut: destino clave

 

La presencia de este tipo de embarcaciones no sólo refleja la confianza de las compañías navieras en la infraestructura portuaria y los servicios de la provincia, sino también la consolidación de Chubut como destino clave dentro de los itinerarios de cruceros de expedición en el hemisferio sur. 

 

Asimismo, demuestra la política de impulso a la actividad turística y portuaria que lleva adelante la gestión del gobernador Torres, acompañando de manera activa cada escala de cruceros como parte de una estrategia que fortalece la economía local y posiciona a Chubut como puerta de entrada a la Patagonia.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El juez esquelense acusado de usar IA difundió un video en sus redes sociales
2
 Maltrato Animal en Esquel: Retiran perros con orden de allanamiento e inician causas penales a tutores
3
 Marco Borges, como dice la canción “nunca caminarás solo”
4
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
5
 Accidente fatal en Ruta 16: La Fiscalía califica el hecho como homicidio con dolo eventual
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
5
 Raposeiras explicó que la denuncia contra Taccetta no fue desestimada por la justicia: “Solamente se archivó”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -