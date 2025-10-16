Chubut fortalece su estrategia portuaria con el arribo del crucero de expedición Seaventure

La temporada de cruceros 2025/2026 continúa su desarrollo en la Provincia del Chubut con la llegada del Seaventure, que amarró hoy a las 7:00 horas en el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, proveniente de Montevideo, Uruguay.

El buque, de 111 metros de eslora y diseñado especialmente para navegar en regiones polares, arribó con 6 pasajeros y 103 tripulantes a bordo, y durante su estadía en la ciudad del Golfo Nuevo embarcará a 103 pasajeros que iniciarán su travesía rumbo al sur. El zarpe está previsto para las 14:00 horas, con destino a Islas Malvinas.

El Seaventure se destaca por su tamaño reducido que le permite acceder a puertos y áreas que otras embarcaciones de gran porte no pueden alcanzar, ofreciendo una experiencia de navegación exclusiva y personalizada.

Además, cuenta con modernas instalaciones y una tripulación altamente especializada en operaciones en destinos de naturaleza extrema, como la Antártida y el Atlántico Sur.

Chubut: destino clave

La presencia de este tipo de embarcaciones no sólo refleja la confianza de las compañías navieras en la infraestructura portuaria y los servicios de la provincia, sino también la consolidación de Chubut como destino clave dentro de los itinerarios de cruceros de expedición en el hemisferio sur.

Asimismo, demuestra la política de impulso a la actividad turística y portuaria que lleva adelante la gestión del gobernador Torres, acompañando de manera activa cada escala de cruceros como parte de una estrategia que fortalece la economía local y posiciona a Chubut como puerta de entrada a la Patagonia.