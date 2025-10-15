Accidente fatal en Ruta 16: La Fiscalía califica el hecho como homicidio con dolo eventual

Se realizó la audiencia de apertura formal de la investigación por el accidente de tránsito ocurrido el 5 de octubre a las 9:10 hs en la Ruta Provincial Nª 16 de Lago Puelo, en el que una mujer falleció y dos personas resultaron con heridas graves. La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como constitutivo de homicidio y lesiones graves cometidos con dolo eventual. La funcionaria Eugenia Castro, pidió que se dicte prisión preventiva por tres meses. La juez, formalizó la investigación como solicitó la Fiscalía, pero consideró que no se dan los requisitos para dictar prisión preventiva por lo que dispuso varias medidas para cautelar el proceso por un plazo de seis meses. Las representantes del MPF pidieron que se fije audiencia de revisión.

El 5 de octubre pasado, aproximadamente las 9:10 hs., en la Ruta Provincial N° 16 Km. 13, intersección con el Callejón Chucao, de Villa del Lago, de la Localidad de Lago Puelo, el vehículo marca Fiat modelo Uno, conducido por una mujer que viajaba con su hija pequeña, circulaba en sentido sur-norte, fue embestido por el vehículo marca Nissan modelo Sentra, que circulaba en sentido contrario. Según la hipótesis de la Fiscalía, el Nissan era conducido por una joven presentando 0,69 gramos de alcohol por litro de sangre, y no contaba con la debida autorización del titular registral del vehículo. Iba acompañada por otros tres jóvenes.

La fiscal Débora Barrionuevo, planteó en la audiencia que la joven sabía que había consumido alcohol y que estaba conduciendo a una velocidad superior a la máxima permitida en el lugar, consciente de los riesgos que ello implicaba.

“El impacto se produjo como resultado de la maniobra realizada por la conductora del vehículo Nissan, que perdió el control, se cruzó de carril y generó que el rodado girara sobre su eje en el asfalto, colisionando con el Fiat”, continuó la acusadora. Como resultado de esa conducta, que la Fiscalía calificó de temeraria, falleció en el acto María Laura Romano, la niña que viajaba con ella sufrió fractura en ambas muñecas, en tibia izquierda y hematoma periorbitario lado derecho. También resultó con lesiones graves una de las jóvenes que viajaba en el Nissan.

La jueza al rechazar la imposición de prisión preventiva, dispuso que la imputada deberá presentarse dos veces por semana a la comisaría de Lago Puelo, tiene prohibido de salir del país y la provincia sin autorización previa, prohibición de concurrir a reuniones cerradas o lugares públicos de esparcimiento en horario nocturno, también le prohibió el consumo de alcohol y estupefacientes, y, finalmente, una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con los testigos mencionados por la Fiscalía y otra persona que pudiera tener conocimiento del hecho.



