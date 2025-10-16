Habilitaron la cancha de San Martín y este domingo será local ante Estudiantes Unidos

Ya está lista la cancha para el domingo. Después de tanto trabajo, San Martín podrá jugar como local (por primera vez en su historia) un encuentro por el Torneo Regional Federal. Jugará este domingo a las 16 horas ante Estudiantes Unidos de Bariloche en el marco de la primera fecha de la zona 5 de la Región Patagónica.

Tras un intenso trabajo en lo edilicio y con muchas gestiones de los dirigentes de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, se pudo conseguir del Consejo Federal de la AFA la habilitación para que el elenco del barrio Badén pueda jugar como local en su cancha en esta nueva edición del Torneo Regional Federal.

San Martín jugará en la zona 5 donde además de Estudiantes Unidos de Bariloche, estarán participando los elencos de Cruz de Sur y Puerto Moreno, ambos también de Bariloche.

El encuentro se jugará a las 16 horas y será arbitrado por Gastón Adriel Sandoval (Liga Confluencia) y tendrá como asistentes a Facundo Moraga (Liga Confluencia) y Florencia Martínez (Liga Confluencia).

INMENSA ALEGRIA POR EL TRABAJO REALIZADO

Tras la habilitación de la cancha, mantuvimos el siguiente diálogo con el presidente de San Martín Diego Campos Crugeiro.

- Me imagino que vos estás más tranquilo ahora.

- La verdad que sí. Hemos corrido mucho y ahora estoy más tranquilo. Hoy por la tardecita nos confirmaron que estamos habilitados para jugar de local.

- Por favor, hace una comparación de lo que era la cancha de San Martín hace un año y lo que es ahora. ¿En qué tuvieron que trabajar?

- De un año a hoy (quedó pensativo) a ver, te lo resumo. Cambiamos y mejoramos los accesos, todo lo que son portones: el portón de acceso al club, puertas de acceso, también tiene nuevas puertas. Se hicieron los baños públicos para damas, caballeros y para personas con discapacidad. Se habilitó el vestuario del equipo visitante, se está terminando con todo lo que es barandas en la tribuna, se corrió la cancha, se corrió el alambrado olímpico de la cancha y, por ende, el acceso a la cancha.

- Demasiado en poco tiempo

- Y hay más. Se hicieron los dos bancos de suplentes nuevos, se mandó a construir un módulo con acceso, un nuevo acceso para árbitros, cosa que no tenga en contacto con el público visitante si hubiera o con el público local. Ahora hay un nuevo acceso para árbitros, para el público visitante, y una obra muy importante que no hace a la cancha en sí, pero bueno quería contarla, es que se remodeló completamente el quincho del club.

- ¿Cuándo planearon todas estas reformas?

- Ya veníamos planeando todo esto para mejorar la cancha, aunque no tan rápidamente. Pero bueno, una vez que se dio el campeonato el año pasado y por ende la clasificación del torneo, fue el gran objetivo. La verdad que se trabajó mucho, fue muy duro y, por suerte, llegamos. (fotos gentileza Facebook: SUR Deportivo).