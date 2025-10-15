10°
Esquel, Argentina
Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Aunque el lanzamiento será el sábado, adelantaron seis partidos para mañana y el viernes

De esta manera arranca la 3° edición de la Liga Municipal de Futbol Infantil. Todavía no tenemos la confirmación sobre el viaje a Futaleufú de los equipos campeones.
Por Redacción Red43

Aunque hoy en conferencia de prensa anunciaron que este sábado dará inicio la tercera edición de la Liga Municipal de Esquel, podemos decir que a modo de adelanto se jugarán tres partidos en el día de mañana y otros tres en la jornada del viernes, todos ellos en el remozado predio de 11 corazones.

 

 

La información señala que los partidos a jugarse en la jornada de mañana jueves son los siguientes:

 

19.00 hs 11 Corazones vs. Chacarita (masculino cat. 2013/14 Zona B)

 

20.00 hs Sportas Esquel vs. Cañadón (masculino cat. 2013/14 Zona B)

 

21.00 hs Cañadón vs. Malvinas (masculino cat. 2011)

 

En tanto los partidos del viernes son los que se detallan a continuación:

 

19.00 hs Camioneros vs. Del Campo (masculino cat. 2013/14 Zona B)

 

20.00 hs Estación vs. Trasporte Rolando (masculino cat. 2013/14 Zona B)

 

21.00 hs Del Campo vs. Transporte Rolando (masculino cat. 2011)

 

 

Recién en la jornada de mañana, los organizadores darán a conocer la programación de los encuentros a jugarse en el Estadio Municipal, donde recordemos que la cancha se dividirá en cuatro pequeñas canchas.

 

Por otra parte, hasta el momento, no está confirmada la fecha para el viaje hacia la localidad de Futaleufú (y el viaje de ellos hacia Esquel) donde deberán enfrentarse los campeones de la finalísima de Esquel (que se jugó meses atrás) con sus pares chilenos.

 

