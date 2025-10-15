Con más de 1.200 participantes, el sábado comienza la Liga Municipal Infantil

El próximo sábado tendrá lugar la tercera edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, un evento que reúne a más de 1.200 chicos y chicas, de entre 5 y 15 años.



“Es el evento deportivo más grande que tenemos en la ciudad”, afirmó el intendente Matías Taccetta. Además, anunció el inicio de obras en un nuevo playón en el barrio 28 de Junio. También confirmó que para el 2026 “vamos a lanzar la primera edición de la Copa Esquel para mujeres, que se suma a la edición masculina ya instalada”.



Por su parte, el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, subrayó que este no es solo un campeonato de fútbol, sino un programa integral de formación y contención: “Queremos que cada vez más equipos se sumen. Como cabecera de la comarca, tenemos una gran responsabilidad”, explicó Hernán Maciel, subsecretario de Deportes.



Los partidos se disputan en diversos puntos de la ciudad, entre ellos el Estadio Municipal y gimnasios y playones barriales como los de Barrio Estación, 84 Viviendas y Los Sauces.



Una de las características es el creciente protagonismo de las mujeres en la liga. Lo que comenzó con dos equipos femeninos en la primera edición, hoy ya cuenta con varias categorías y un fuerte crecimiento en la participación de chicas. “En la categoría más chica ya tenemos seis equipos femeninos, y en las más grandes hay aún más. Es una alegría ver cómo se acercan a los dirigentes barriales para expresar su deseo de jugar”, destacó Maciel.



Desde la organización, remarcaron la importancia del rol de las familias “el comportamiento de los padres ha sido magnífico. Cada fin de semana, los espacios se llenan de gente apoyando a los chicos. Esto es mucho más que fútbol”, valoró Maciel.



La Liga comenzará el sábado desde las 10:30 hs y el acto inaugural será a las 12:00 hs en el Estadio Municipal.