El Centro Arturo Roberts de Gaiman celebra su 48° aniversario como albergue y espacio de formación

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, participó del 48° aniversario del Centro Arturo Roberts en Gaiman. La conmemoración incluyó un recorrido por las instalaciones y un encuentro con el personal, donde se destacó el compromiso diario de quienes reciben a estudiantes, deportistas y miembros de diversas instituciones de la comunidad.

En este sentido, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “este es el Arturo Roberts que queremos: el que trabaja en conjunto con la Secretaría de Trabajo y el Centro de Formación Profesional para brindar oportunidades de crecimiento a muchas familias que hoy lo necesitan. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución, que continúa funcionando como albergue y al mismo tiempo se fortalece como espacio de formación laboral”.

En tanto que, el director del establecimiento, Marcelino Griffiths, expresó su agradecimiento “al Gobierno del Chubut por el constante acompañamiento y los aportes que han permitido sostener el funcionamiento y las mejoras del establecimiento durante este año”.



