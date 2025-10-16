12°
Esquel, Argentina
Jueves 16 de Octubre de 2025
16 de Octubre de 2025
El Centro Arturo Roberts de Gaiman celebra su 48° aniversario como albergue y espacio de formación

En la conmemoración se destacó el compromiso diario del personal que recibe a estudiantes, deportistas y miembros de la comunidad. El director del establecimiento agradeció los aportes que permitieron las mejoras del último año.
El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, participó del 48° aniversario del Centro Arturo Roberts en Gaiman. La conmemoración incluyó un recorrido por las instalaciones y un encuentro con el personal, donde se destacó el compromiso diario de quienes reciben a estudiantes, deportistas y miembros de diversas instituciones de la comunidad. 

 

En este sentido, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “este es el Arturo Roberts que queremos: el que trabaja en conjunto con la Secretaría de Trabajo y el Centro de Formación Profesional para brindar oportunidades de crecimiento a muchas familias que hoy lo necesitan. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución, que continúa funcionando como albergue y al mismo tiempo se fortalece como espacio de formación laboral”.

 

En tanto que, el director del establecimiento, Marcelino Griffiths, expresó su agradecimiento “al Gobierno del Chubut por el constante acompañamiento y los aportes que han permitido sostener el funcionamiento y las mejoras del establecimiento durante este año”.

 

