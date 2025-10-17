Para disfrutar los sabores únicos de la zona : abrió sus puertas la carnicería "Carnes del sur"

“Carnes del sur” cumple una semana de su apertura: “abrí el viernes y ese finde ya me quedé sin carne”, cuenta Rulo, dueño del flamante local ubicado en Avenida Alvear 591.



Una maratónica inauguración para llenar nuestras heladeras con la mejor carne “apostando a lo local. Trabajo carnes de la zona, carnes frescas, de novillo, capón, cerdo, corderos, para el Día de la Madre entraron embutidos caseros”.



Rulo además hace sus propios embutidos en el local: “Me dedico a hacer lo que es chorizos, chorizos comunes y especiales, salchicha, milanesas y bueno, todo lo que una carnicería pueda ofrecer, así que todo casero”.



El sueño de un trabajador con 10 años de experiencia



“Carnes del sur” abrió hace una semana, pero tiene una década de ser imaginado y pensado como un proyecto de vida: “Yo trabajo en el rubro hace ya casi 10 años, esto es un sueño de hace unos años, imaginándome, en realidad todo arrancó como un sueño de poder tener algo propio, siempre trabajé la carnicería pensando y atendiendo a la gente con la idea de que algún día se me iba a poder dar esto de poder tener algo propio y la verdad que hoy en día es un sueño cumplido para mí”.



La apuesta por lo propio, acompañado por amigos, familia y un entorno que busca el sabor en lo nuestro. “Si no se me daba ahora, tenía que esperar más tiempo, hay que jugársela como comerciante e innovar. Es todo carne de la zona, los chicos que reparten la carne son chicos también de acá, ellos arrancaron hace unos años con el tema de la carne y la verdad que la calidad es excelente y qué mejor que carne fresca y todo acá de la zona”.



En esta temporada de apertura, el local apuesta a abrir hasta tarde para que todo el mundo termine su día con un buen asado: “Estoy de 10 a 2 de la tarde, de 6 a 10 y media, quería apostar más que nada a horarios para la gente que viene de tren, la gente que viene de pasear del lago, ahora con el Día de la Madre, se esperaban más corderitos”.

Teniendo ya la garantía de la buena carne, el resto ya depende solo de la mano del cocinero.



