Viernes 17 de Octubre de 2025
17 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Invitan a taller gratuito de meditación y autoconocimiento

La propuesta busca brindar herramientas para el bienestar emocional y espiritual, con encuentros abiertos a toda la comunidad.
La Dirección de Cultura de Lago Puelo invita a participar del taller gratuito que ofrece la Asociación Gnóstica de Estudios y Ciencias de América Confederada (A.G.E.A.C.A.C.), una organización sin fines de lucro con más de 40 años de trayectoria en el país y presencia internacional.

 

Propuesta para el bienestar interior
El espacio abordará temas relacionados con la meditación, el desarrollo interior y la superación personal, brindando herramientas prácticas para fortalecer el equilibrio emocional y espiritual. La propuesta está pensada para personas de todas las edades, con o sin experiencia previa.

 

 

Fechas y horarios

 

  • Martes 21 de octubre → Bloques a las 19 y 20 hs

     

  • Martes 28 de octubre → Bloques finales a las 19 y 21 hs

     

Entrada libre y gratuita

 

Informes e inscripciones: 2944 91 2873

 

 

 

 

O.P.

 

