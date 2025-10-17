Invitan a taller gratuito de meditación y autoconocimiento

La Dirección de Cultura de Lago Puelo invita a participar del taller gratuito que ofrece la Asociación Gnóstica de Estudios y Ciencias de América Confederada (A.G.E.A.C.A.C.), una organización sin fines de lucro con más de 40 años de trayectoria en el país y presencia internacional.

Propuesta para el bienestar interior

El espacio abordará temas relacionados con la meditación, el desarrollo interior y la superación personal, brindando herramientas prácticas para fortalecer el equilibrio emocional y espiritual. La propuesta está pensada para personas de todas las edades, con o sin experiencia previa.

Fechas y horarios

Martes 21 de octubre → Bloques a las 19 y 20 hs

Martes 28 de octubre → Bloques finales a las 19 y 21 hs

Entrada libre y gratuita

Informes e inscripciones: 2944 91 2873

