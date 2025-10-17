17°
18°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina El BolsónCentro de saludMallín Ahogado
17 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Comienza la construcción del nuevo Centro de Salud en Mallín Ahogado

El nuevo Centro de Salud Costa del Río Azul reemplazará al edificio incendiado y contará con consultorios, sala de espera, espacios semicubiertos y mejoras exteriores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se firmó el contrato para la construcción del nuevo Centro de Salud Costa del Río Azul, en Mallín Ahogado, en el mismo terreno donde se encontraba el edificio original, destruido por el incendio de principio de año. 

 

Detalles de la obra

 

El nuevo centro de salud tendrá 379 metros cuadrados y contará con:

 

  • Consultorios clínico, odontológico y ginecológico.

     

  • Sala de espera y enfermería.

     

  • Salón de usos múltiples y áreas de apoyo.

     

  • Espacios semicubiertos para ingreso principal y ambulancias.

     

  • Obras exteriores: accesos diferenciados, estacionamientos, veredas, parquización e iluminación.

     

Según se indicó, la construcción comenzará en los primeros días de noviembre, aprovechando la temporada de verano, y fue diseñada junto a las autoridades del hospital y del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

 

 

Ampliación de la red de gas en El Bolsón

 

En la misma jornada se abrió la licitación para ampliar la red de gas en calles Enebro y Quemquemtreu, que permitirá incorporar a cinco familias al servicio domiciliario. La obra contempla 480 metros de cañerías de polietileno. Las ofertas presentadas fueron:

 

  • Weber Carlos: $38.043.329

     

  • Alfil Ingeniería: $31.865.736

     

  • Mass SRL: $46.110.196

     

Autoridades presentes

 

Participaron del acto los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; y de Salud, Demetrio Thalasselis, junto a autoridades provinciales y municipales.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Para disfrutar los sabores únicos de la zona : abrió sus puertas la carnicería "Carnes del sur"
4
 Una quinceañera viajó desde Santa Fe hasta Trevelin para cumplir su sueño en el Campo de Tulipanes
5
 Esquel VideoClub: La misión para digitalizar viejos VHS y recuperar la memoria del pueblo
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
5
 Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -