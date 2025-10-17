Comienza la construcción del nuevo Centro de Salud en Mallín Ahogado

Se firmó el contrato para la construcción del nuevo Centro de Salud Costa del Río Azul, en Mallín Ahogado, en el mismo terreno donde se encontraba el edificio original, destruido por el incendio de principio de año.

Detalles de la obra

El nuevo centro de salud tendrá 379 metros cuadrados y contará con:

Consultorios clínico, odontológico y ginecológico.

Sala de espera y enfermería.

Salón de usos múltiples y áreas de apoyo.

Espacios semicubiertos para ingreso principal y ambulancias.

Obras exteriores: accesos diferenciados, estacionamientos, veredas, parquización e iluminación.

Según se indicó, la construcción comenzará en los primeros días de noviembre, aprovechando la temporada de verano, y fue diseñada junto a las autoridades del hospital y del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Ampliación de la red de gas en El Bolsón

En la misma jornada se abrió la licitación para ampliar la red de gas en calles Enebro y Quemquemtreu, que permitirá incorporar a cinco familias al servicio domiciliario. La obra contempla 480 metros de cañerías de polietileno. Las ofertas presentadas fueron:

Weber Carlos: $38.043.329

Alfil Ingeniería: $31.865.736

Mass SRL: $46.110.196

Autoridades presentes

Participaron del acto los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; y de Salud, Demetrio Thalasselis, junto a autoridades provinciales y municipales.

O.P.