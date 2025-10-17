Desbaratan una red de narcotráfico que operaba entre Río Negro y Chubut

Una investigación de varios meses culminó este jueves con un importante operativo antidrogas en la Comarca Andina, que permitió desarticular una red de abastecimiento de estupefacientes que operaba desde la provincia de Río Negro hacia Comodoro Rivadavia.

El procedimiento fue ejecutado por la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, en conjunto con la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del Fiscal General Dr. Sánchez y la Dra. Analía Ruiz.

La acción se concentró en la zona del paralelo 42, con allanamientos en El Bolsón, Lago Puelo y Mallín Ahogado.

Allanamientos y secuestros

Durante los procedimientos, efectivos de Drogas Peligrosas, junto con personal de Infantería de Esquel, dieron cumplimiento a dos órdenes de allanamiento y secuestro emitidas por la Fiscalía Federal.

El resultado fue el secuestro de una importante cantidad de sustancias y elementos vinculados a la causa, entre ellos:

LSD fraccionado en troqueles y en goteros líquidos.

Pastillas de éxtasis (MDMA).

Ketamina cristalina.

Más de 23 plantas de cannabis y cogollos fraccionados .

Hongos alucinógenos (100 gramos).

Balanzas de precisión, máquina de sellado al vacío, bolsas ziploc y un vehículo utilizado para la distribución de drogas.

Estos elementos refuerzan la hipótesis investigativa sobre la producción, traslado y distribución de drogas desde la Comarca Andina hacia el sur provincial.

Detenciones e imputaciones

En el marco de esta misma investigación, en septiembre ya se había detenido en Comodoro Rivadavia a una persona que transportaba 500 gramos de cogollos de cannabis. La investigación determinó que se abastecía de los ahora imputados en los últimos allanamientos.

En los operativos de esta semana fueron identificados un hombre y una mujer mayores de edad, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional N° 23.737. Ambos permanecen a disposición de la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, bajo la coordinación de la Dra. Escribano.

El operativo estuvo dirigido por el Subcomisario Daniel Debis y el Subcomisario Maglione.

Conexión entre provincias

Según las fuentes judiciales, el hallazgo de diversas sustancias y material de fraccionamiento confirma el vínculo entre proveedores de Río Negro y distribuidores de Comodoro Rivadavia, en una red que abastecía distintos puntos del sur patagónico.

O.P.