El Melipal tendrá una jornada especial de prácticas artísticas en la apertura de una muestra

Este sábado 18 de octubre inaugura en el Centro Cultural Melipal "ECLIPSE: Prácticas artísticas en el Taller de Pintura y Dibujo".

El espacio contará con obras e intervenciones de Amancay Garay, Ignacio Acheritobehere Torres, Lautaro Beloqui, Marga Jacobsen, Margot Montuenga, Paloma Segovia, Yamila Nahuelquir, Eric López (Escuela Cacique Inacayal), Milena Barrera (Dibujo y Pintura para Infancias).

Coordinado por José Bava, 'Eclipse' es la muestra del Taller de Pintura y Dibujo realizado en el Melipal y también es una invitación a reflexionar en conjunto acerca del vínculo arte-educación y de las diversas posibilidades emancipatorias que abren los procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes, en un ámbito compartido.



Por eso, participan como invitadxs, artistas que asisten a otros talleres que coordino: el de de Dibujo y Pintura para Infancias y el espacio de Educación artística en la Escuela secundaria de Gestión Social Cacique Inacayal, en Esquel.

A las 18 horas será la inauguración, con una visita guiada por los autores a las 18.30 horas y una mesa de conversación: "Procesos compartidos y experiencias singulares". Por: lxs artistas.

El próximo sábado 25 de octubre, continúan las actividades en ese marco:

17.30. Exposición y conversatorio: "Prácticas artísticas en el Taller de Dibujo y Pintura para Infancias". Por: Milena Barrera (e invitadxs)

18.00. Presentación del proyecto editorial "Dimas Genji. Vivencias y aventuras de un niño raro". Por: Lautaro Beloqui.

19.00. Mesa de conversación: "Artes y educación. Producir desde el encuentro". Por: Antü Paillacan, Jairo Bedoya, José Bava.