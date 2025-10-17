15°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
17 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Melipal tendrá una jornada especial de prácticas artísticas en la apertura de una muestra

El Taller de dibujo y pintura dictado por José Bava, brindará conversatorios, muestra y experiencias de trabajo éste sábado desde las 18 horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 18 de octubre inaugura en el Centro Cultural Melipal "ECLIPSE: Prácticas artísticas en el Taller de Pintura y Dibujo".

 

El espacio contará con obras e intervenciones de Amancay Garay, Ignacio Acheritobehere Torres, Lautaro Beloqui, Marga Jacobsen, Margot Montuenga, Paloma Segovia, Yamila Nahuelquir, Eric López (Escuela Cacique Inacayal), Milena Barrera (Dibujo y Pintura para Infancias).

 

Coordinado por José Bava, 'Eclipse' es la muestra del Taller de Pintura y Dibujo realizado en el Melipal y también es una invitación a reflexionar en conjunto acerca del vínculo arte-educación y de las diversas posibilidades emancipatorias que abren los procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes, en un ámbito compartido. 

 


Por eso, participan como invitadxs, artistas que asisten a otros talleres que coordino: el de de Dibujo y Pintura para Infancias y el espacio de Educación artística en la Escuela secundaria de Gestión Social Cacique Inacayal, en Esquel.

 

A las 18 horas será la inauguración, con una visita guiada por los autores a las 18.30 horas y una mesa de conversación: "Procesos compartidos y experiencias singulares". Por: lxs artistas.

 

El próximo sábado 25 de octubre, continúan las actividades en ese marco:

 

 

17.30. Exposición y conversatorio: "Prácticas artísticas en el Taller de Dibujo y Pintura para Infancias". Por: Milena Barrera (e invitadxs)

 

18.00. Presentación del proyecto editorial "Dimas Genji. Vivencias y aventuras de un niño raro". Por: Lautaro Beloqui.

 

19.00. Mesa de conversación: "Artes y educación. Producir desde el encuentro". Por: Antü Paillacan, Jairo Bedoya, José Bava.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Para disfrutar los sabores únicos de la zona : abrió sus puertas la carnicería "Carnes del sur"
4
 Una quinceañera viajó desde Santa Fe hasta Trevelin para cumplir su sueño en el Campo de Tulipanes
5
 Esquel VideoClub: La misión para digitalizar viejos VHS y recuperar la memoria del pueblo
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
5
 Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -