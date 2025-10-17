Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados



Personal policial de la Unidad Regional Trelew, que se encontraba de patrullaje preventivo por colectora de Av. La Plata, visualizan una camioneta marca Ford, modelo Ranger, en la mañana de ayer jueves 16 de octubre.

con dos ocupantes a bordo, llama la atención de los uniformados que la caja de la camioneta iba muy descendida, con exceso de peso y lento transitar. Ante lo visualizado por personal policial, hacen detener la marcha del vehículo para la correcta identificación del conductor el cual fue identificado como C.L.D y acompañante C.M.L.



Se observa a simple vista en el interior del vehículo bolsas de consorcio negras y bolsas de nylon transparente con carne en su interior, como así también en la caja del rodado se observa gran cantidad de carne despostada especie a determinar, sin condiciones sanitarias adecuadas.



Al mismo tiempo se controla la documentación, la cual carece de ella, y al verificar dominio por sistema, se establece que el vehículo cuenta con una prohibición de circular. Es por ello que el vehículo se traslada a la Subcomisaria Inta para llevar a cabo el procedimiento correspondiente. Una vez en el destacamento se le da conocimiento al Director de Flora y Fauna Silvestre, Dr. Fernando Berzano, y al Área Municipal de Bromatología, Sr. Sebastián Suquia.

Posteriormente se procede a la clasificación de la especie animal, tratándose de camélido americano (carne de guanaco) En cuanto al rodado, se observa la presencia de municiones en el interior del habitáculo por lo que se lo precinta para solicitar diligencia de registro vehicular, dándole conocimiento a la fiscal de turno, Dra. Viviana Díaz.

Se hace presente el personal de Bromatología, quienes determinan en cuanto a la cantidad de piezas un total de 30 guanacos (1.500 kilos), indicando que se procederá al decomiso y destrucción definitiva de los ejemplares por encontrarse no apta para consumo humano por su estado insalubre.

El procedimiento fue supervisado por el Jefe de Operaciones URT.

SL