Gene extiende su horario los domingos y ofrece cajas de regalo personalizadas por el Día de la Madre

La pastelería "Gene" se ha preparado para la celebración del Día de la Madre con una propuesta especial que, si bien ya agotó sus cajas principales, mantiene diversas opciones personalizadas y un horario extendido para recibir a clientes locales y turistas que visitan la ciudad por la temporada de tulipanes.

Genezaret González, dueña de "Gene", comentó que el emprendimiento diseñó una propuesta diferente este año, que originalmente consistía en una caja con una taza. "Gracias a Dios ya vendimos todas las cajas, pero costaba de una taza", indicó, mostrando la buena acogida que tuvo la iniciativa.

A pesar de haber agotado la propuesta inicial, la pastelería tiene alternativas para quienes buscan un regalo o una celebración dulce para el Día de la Madre, e invitó a los clientes a acercarse el fin de semana.

González anunció que los domingos restantes de octubre contarán con un horario especial: "Estamos abriendo a las 10 de la mañana y cerramos a las 8, así que los domingos que restan del mes los esperamos".

Además de la atención ampliada, los clientes pueden acceder a la oferta de postres de la pastelería a través de medios digitales. "Tenemos una lista de postres donde nos puedes escribir por Instagram o mandarnos un WhatsApp y te enviamos las opciones".

Como opción de regalo, la pastelería permite a los clientes armar un obsequio a su gusto: "Pueden pasar por la pastelería y armar una caja con las cosas que les gusten y les anexamos una tarjetita para mamá".

Genezaret González también se refirió al impacto de la temporada de tulipanes en el movimiento comercial de la pastelería. La dueña de "Gene" expresó que existe mucha expectativa en el sector: "Yo creo que estamos todos muy ansiosos por este mes".

El aumento en el turismo ya se nota en el local, especialmente por la llegada de visitantes que se dirigen al campo de tulipanes. "Por acá ya se empiezan a notar algunos autobuses de muchas personas que vienen de paseo".

Los turistas aprovechan la pastelería en diferentes momentos del día: "Vienen a por lo menos a la pastelería, desayunan, almuerzan".



