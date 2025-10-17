15°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
17 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Gene extiende su horario los domingos y ofrece cajas de regalo personalizadas por el Día de la Madre

Los clientes pueden consultar la lista de postres por Instagram o WhatsApp, o pasar por el local para armar su regalo. Los horarios especiales de 10:00hs a 20:00hs regirán los domingos restantes de octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La pastelería "Gene" se ha preparado para la celebración del Día de la Madre con una propuesta especial que, si bien ya agotó sus cajas principales, mantiene diversas opciones personalizadas y un horario extendido para recibir a clientes locales y turistas que visitan la ciudad por la temporada de tulipanes.

 

Genezaret González, dueña de "Gene", comentó que el emprendimiento diseñó una propuesta diferente este año, que originalmente consistía en una caja con una taza. "Gracias a Dios ya vendimos todas las cajas, pero costaba de una taza", indicó, mostrando la buena acogida que tuvo la iniciativa.

 

A pesar de haber agotado la propuesta inicial, la pastelería tiene alternativas para quienes buscan un regalo o una celebración dulce para el Día de la Madre, e invitó a los clientes a acercarse el fin de semana.

 

González anunció que los domingos restantes de octubre contarán con un horario especial: "Estamos abriendo a las 10 de la mañana y cerramos a las 8, así que los domingos que restan del mes los esperamos".

 

Además de la atención ampliada, los clientes pueden acceder a la oferta de postres de la pastelería a través de medios digitales. "Tenemos una lista de postres donde nos puedes escribir por Instagram o mandarnos un WhatsApp y te enviamos las opciones".

 

Como opción de regalo, la pastelería permite a los clientes armar un obsequio a su gusto: "Pueden pasar por la pastelería y armar una caja con las cosas que les gusten y les anexamos una tarjetita para mamá".

 

Genezaret González también se refirió al impacto de la temporada de tulipanes en el movimiento comercial de la pastelería. La dueña de "Gene" expresó que existe mucha expectativa en el sector: "Yo creo que estamos todos muy ansiosos por este mes".

 

El aumento en el turismo ya se nota en el local, especialmente por la llegada de visitantes que se dirigen al campo de tulipanes. "Por acá ya se empiezan a notar algunos autobuses de muchas personas que vienen de paseo".

 

Los turistas aprovechan la pastelería en diferentes momentos del día: "Vienen a por lo menos a la pastelería, desayunan, almuerzan".

 


T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Para disfrutar los sabores únicos de la zona : abrió sus puertas la carnicería "Carnes del sur"
4
 Una quinceañera viajó desde Santa Fe hasta Trevelin para cumplir su sueño en el Campo de Tulipanes
5
 Esquel VideoClub: La misión para digitalizar viejos VHS y recuperar la memoria del pueblo
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
5
 Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -