Esquel realizó con éxito el primer desfile de Jardines en el Estadio Municipal

Con la organización de la municipalidad de Esquel a través de la Coordinación de Primera Infancia el jueves por la tarde en el estadio municipal se realizó el primer desfile de Jardines.

El intendente Matías Taccetta acompañó la concurrida propuesta junto al secretario de Gobierno, Diego Austin, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel; la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama y la directora de Educación, Daniela Otero.

Coloridas, ingeniosas y ruidosas representaciones desfilaron por la pista de atletismo, haciendo su paso ante el jurado que observó a cada uno de las instituciones que se sumaron a la jornada de festejo y celebración compartida.

En la oportunidad, se hicieron presentes: Jardines 444, 455, 2403, 2414, 409, 450, 469, 4401 y 4403. También acompañaron el desfile los grupos de Fauna Urbana y de Ejercitate Bailando, quienes promovieron sus actividades en este importante marco de las comunidades educativas.

La coordinadora de Primera Infancia, Rosana Ledesma destacó el apoyo y el compromiso de la gestión municipal para la Educación en esta importante etapa inicial. Además, resaltó el respaldo del intendente Taccetta cuando surgió la iniciativa de este primer desfile. La coordinadora agradeció y destacó el trabajo de los Jardines participantes, que además de docentes y auxiliares también involucró a las familias en la dedicada elaboración de disfraces y decorados. Ledesma también agradeció el acompañamiento de la diputada provincial Karina Otero –quien es docente de este nivel-, que hizo su aporte para colaborar con la propuesta.

En la jornada también participó la Policia Comunitaria, Chubut Deportes, Supervisión de Nivel Inicial, que junto a los niños compartieron una colorida y divertida jornada de integración.

Sobre el cierre las autoridades hicieron entrega de presentes a cada institución participante, consistente en juegos y elementos para trabajar en el aula. Además, se premió al Jardín 450 como el más colorido, al 2403 como el más ingenioso, al Jardín 444 como el más numeroso y al 2414 como el más ruidoso.



T.B