15°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
17 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Concluyó el adoquinado del pasaje Camusso en el barrio Matadero

La Municipalidad de Esquel concluyó la obra entre las calles Pasteur y Owen Jones, sumando alrededor de 30 cuadras intervenidas en la ciudad. El municipio ya inició trabajos similares en Antártida Argentina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel concluyó los trabajos de adoquinado en el pasaje Camusso, entre las calles Pasteur y Owen Jones, en el barrio Matadero. Esta obra se enmarca dentro del plan municipal de cordones cuneta y adoquinado, impulsado por el intendente Matías Taccetta desde el inicio de su gestión.

 

Con esta nueva cuadra terminada, la ciudad suma alrededor de 30 cuadras intervenidas entre trabajos de cordones cuneta y adoquinado, mejorando de forma sostenida la infraestructura vial y la calidad de vida de los vecinos.

 

El adoquinado del pasaje Camusso fue una obra largamente esperada por los vecinos del sector, quienes reclamaban desde hace más de 30 años una mejora definitiva para ese sector. Su concreción no solo representa una cuadra menos de ripio, sino también una notable reducción en las tareas de mantenimiento que demanda el repaso de calles, aportando mayor durabilidad y mejor transitabilidad.

 

De esta forma, el municipio continúa avanzando con su programa de mejoras urbanas, en el que también inició la obra de adoquinado en Antártida Argentina entre Don Bosco y Desalojo del 37.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Para disfrutar los sabores únicos de la zona : abrió sus puertas la carnicería "Carnes del sur"
4
 Una quinceañera viajó desde Santa Fe hasta Trevelin para cumplir su sueño en el Campo de Tulipanes
5
 Esquel VideoClub: La misión para digitalizar viejos VHS y recuperar la memoria del pueblo
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
5
 Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -