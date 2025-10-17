Concluyó el adoquinado del pasaje Camusso en el barrio Matadero

La Municipalidad de Esquel concluyó los trabajos de adoquinado en el pasaje Camusso, entre las calles Pasteur y Owen Jones, en el barrio Matadero. Esta obra se enmarca dentro del plan municipal de cordones cuneta y adoquinado, impulsado por el intendente Matías Taccetta desde el inicio de su gestión.

Con esta nueva cuadra terminada, la ciudad suma alrededor de 30 cuadras intervenidas entre trabajos de cordones cuneta y adoquinado, mejorando de forma sostenida la infraestructura vial y la calidad de vida de los vecinos.

El adoquinado del pasaje Camusso fue una obra largamente esperada por los vecinos del sector, quienes reclamaban desde hace más de 30 años una mejora definitiva para ese sector. Su concreción no solo representa una cuadra menos de ripio, sino también una notable reducción en las tareas de mantenimiento que demanda el repaso de calles, aportando mayor durabilidad y mejor transitabilidad.

De esta forma, el municipio continúa avanzando con su programa de mejoras urbanas, en el que también inició la obra de adoquinado en Antártida Argentina entre Don Bosco y Desalojo del 37.



T.B