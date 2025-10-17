Fin de semana a pura actividad: Esquel celebra el Día de la Madre con una agenda cultural y deportiva

En el marco de los festejos por el Día de la Madre, la ciudad de Esquel vivirá un fin de semana cargado de actividades culturales y deportivas pensadas para toda la familia. La Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Deportes presentaron una nutrida programación que incluye espectáculos, muestras, ferias, competencias y convocatorias abiertas.

Cultura: música, danza, arte y convocatorias

Sonia Baliente, subsecretaria de Cultura, anunció que el fin de semana contará con una agenda “interesante e importante”, destacando tanto eventos como propuestas participativas.

Uno de los principales anuncios fue la apertura de la convocatoria para el concurso "Esquel Construyendo Identidad", que busca crear la bandera oficial de la ciudad. Las instituciones interesadas pueden inscribirse mediante un formulario en las redes sociales de Cultura. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 15 de diciembre.

También comenzó la inscripción para los Juegos Culturales Chubutenses, dirigidos a jóvenes de entre 12 y 18 años. Esta etapa selectiva se desarrollará el 30 de octubre, con una instancia final en Cholila. Los formularios están disponibles en el Centro de Copiado y deben entregarse en Belgrano 330 hasta el 20 de octubre.

En cuanto a las actividades en curso, en el Centro Cultural Melipal se pueden visitar dos exposiciones: la muestra fotográfica de mujeres indígenas, con obras de Gabriel Palacio, y la sexta muestra de grabado, disponible tanto de manera presencial como virtual.

La música también estará presente con el programa “Música a la Carta”, que combina arte y gastronomía. Este viernes se presentará el conjunto ABC en María Castaña (21 h), y el sábado será el turno de Nos Siguen Pegando, con un tributo a Charly García en Franz y Pepone (22 h).

El viernes también se celebrarán los 25 años del programa radial Las Voces de Mi Gente, con un concierto de Néstor Martínez en el Centro Cultural Melipal a las 21:30. El sábado, el ballet nacional de flamenco Al - Andalus presentará su espectáculo "Ecos", a cargo del estudio Danza Pura, también en el Melipal.

Las actividades al aire libre no se quedan atrás: el sábado se realizará una gran feria de ferias en la Plaza San Martín, de 15 a 20 h, con música, danza, gastronomía, sorteos y emprendimientos autogestivos, organizada por el Consejo Municipal de Economía Social y Solidaria junto a Cáritas.

El domingo -en la Plaza San martín desde las 16 horas- en el marco del Día de la Madre, diversas academias de danza se presentarán con shows en un evento con impronta solidaria: se solicita al público asistir con alimentos no perecederos. También, en el Melipal, se proyectará la película Fremont a las 19 h, cerrando el ciclo anual de Cine y Filosofía.

Deporte: más de 70 equipos infantiles y competencias para todos los gustos

Hernán Maciel, subsecretario de Deportes, subrayó que será un fin de semana especial también en el ámbito deportivo, con actividades que convocan a más de mil chicos y chicas de la región.

El sábado desde las 9:30 comenzará la tercera edición de la Liga Infantil de Fútbol, con la participación de más de 70 equipos y 1200 jugadores. El acto inaugural será a las 11 h en el Gimnasio Municipal, donde se dispondrán cuatro canchas para los encuentros de fútbol 5.

Ese mismo día, habrá futsal en la Escuela 112 desde las 13 hrs hasta la medianoche, básquet en el Club San Martín (con el combinado de Dina Huapi y el equipo local enfrentando a Bariloche), rugby juvenil en el club local (Dogos vs Jabalíes), mountain bike infantil, y un torneo sprint de natación en la pileta municipal desde las 14 h. También se destaca la carrera Doña Petro, que largará a las 15 h.

El domingo, las actividades continúan con ciclismo de ruta desde las 9:30 h en Av. Yrigoyen, futsal durante toda la jornada, y fútbol federal en la cancha del Club San Martín, donde el equipo de Esquel enfrentará a Estudiantes Unidos de Bariloche.







T.B