Chile: hallan helicóptero de la FACh desaparecido en Campos de Hielo Sur. Confirmaron que hay tres sobrevivientes

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó el hallazgo del helicóptero militar MH-60M Black Hawk que había perdido contacto el jueves en la remota zona de Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

La aeronave, que había despegado desde el aeródromo de Villa O'Higgins con destino a la misma área, transportaba a cuatro tripulantes. Lamentablemente, la institución informó que tras la localización del helicóptero, se confirmó el fallecimiento de uno de los tripulantes. Sin embargo, la noticia positiva es que los otros tres ocupantes fueron encontrados con vida.

En estos momentos, la FACh ha activado intensas labores de rescate con aeronaves y personal especializado (PARASAR) para evacuar a los sobrevivientes y recuperar el cuerpo del tripulante fallecido en la compleja geografía patagónica.

La FACh ha expresado sus condolencias a la familia del camarada caído y está brindando asistencia a los parientes de todos los tripulantes. La institución continuará informando a la opinión pública a medida que se disponga de nuevos antecedentes sobre las causas del accidente.

E.B.W.