16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
17 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Sancionan a un joven por ostentar un cuchillo de 35 centímetros en la vía pública

El caso ocurrió en Trevelin cuando un vecino advirtió en su cerco las maniobras con el arma blanca. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El equipo de contravenciones de la Fiscalía, llevó a juicio y pidió condena para un joven por portar un cuchillo en la vía pública.

 

Si bien el Código de Convivencia prioriza la resolución de los casos mediante la conciliación, en esta ocasión el contraventor ya tuvo la oportunidad de conciliar por hechos anteriores y este nuevo hecho fue considerado suficientemente grave por la Fiscalía para llevarlo a un juicio en el Juzgado de Paz.

 

El 13 de agosto de 2025, aproximadamente a las 11:15 hs, el presunto contraventor, pasó caminando por fuera de una vivienda ubicada en calle Cacique Nahuelpan de la localidad de Trevelin, extrajo un cuchillo de 35 centímetros de largo con hoja de metal, que llevaba guardado entre su ropa, para luego pasar el mismo por el cerco.

 

El dueño de casa se acercó al verlo y el joven se retiró. Inmediatamente avisó al Centro de Monitoreo Urbano. La policía logró aprehender al contraventor en el playón del Hospital de Trevelin y secuestrar el cuchillo que llevaba en la cintura.

 

Como pena, la Fiscalía solicitó la imposición de diez unidades de multa.

 

La Defensa pidió la nulidad del procedimiento. El Juez de Paz se tomó tres días para resolver.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 El juez esquelense acusado de usar IA difundió un video en sus redes sociales
4
 Esquel VideoClub: La misión para digitalizar viejos VHS y recuperar la memoria del pueblo
5
 Turistas visitan el Campo de Tulipanes: "Es un lugar soñado"
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
5
 Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -