Sancionan a un joven por ostentar un cuchillo de 35 centímetros en la vía pública

El equipo de contravenciones de la Fiscalía, llevó a juicio y pidió condena para un joven por portar un cuchillo en la vía pública.

Si bien el Código de Convivencia prioriza la resolución de los casos mediante la conciliación, en esta ocasión el contraventor ya tuvo la oportunidad de conciliar por hechos anteriores y este nuevo hecho fue considerado suficientemente grave por la Fiscalía para llevarlo a un juicio en el Juzgado de Paz.

El 13 de agosto de 2025, aproximadamente a las 11:15 hs, el presunto contraventor, pasó caminando por fuera de una vivienda ubicada en calle Cacique Nahuelpan de la localidad de Trevelin, extrajo un cuchillo de 35 centímetros de largo con hoja de metal, que llevaba guardado entre su ropa, para luego pasar el mismo por el cerco.

El dueño de casa se acercó al verlo y el joven se retiró. Inmediatamente avisó al Centro de Monitoreo Urbano. La policía logró aprehender al contraventor en el playón del Hospital de Trevelin y secuestrar el cuchillo que llevaba en la cintura.

Como pena, la Fiscalía solicitó la imposición de diez unidades de multa.

La Defensa pidió la nulidad del procedimiento. El Juez de Paz se tomó tres días para resolver.

SL