Esquel, Argentina
Sabado 18 de Octubre de 2025
18 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Esquel deja el frío y vivirá una jornada plenamente soleada

El pronóstico anuncia un día mayormente soleado, con un marcado ascenso de las temperaturas. Los vientos serán leves y no se esperan precipitaciones.
La ciudad de Esquel experimentará hoy, sábado 18 de octubre, un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, dejando atrás las bajas temperaturas y el viento predominante de días anteriores. Se espera una jornada mayormente soleada y cálida, con una marcada amplitud térmica que podría elevar la sensación térmica hasta los 25°C.

 

Según el pronóstico, la mañana comenzará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas suaves, con 6°C a las 05:00, pero con una sensación térmica de 9°C. Para las 08:00, el sol ya estará presente, elevando la temperatura a 7°C con una sensación térmica de 8°C.

 

El aumento de la temperatura será constante y rápido. A las 11:00 se espera que el termómetro alcance los 15°C, con sensación térmica de 15°C.

 

El pico de calor se registrará a las 14:00 horas, cuando la máxima alcance los 21°C, con una sensación térmica idéntica, y el sol brillará en su esplendor.

 

Sin embargo, el punto más cálido del día se sentirá a las 17:00 horas, cuando la temperatura ascienda hasta los 22°C, pero la sensación térmica escalará a los 25°C.

 

