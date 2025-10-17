°
Viernes 17 de Octubre de 2025
17 de Octubre de 2025
Esquel: El viernes será soleado con una temperatura máxima de 16°C

Tras una mañana fría con -1°C de sensación térmica, el tiempo mejorará notablemente a partir del mediodía. El viento se mantendrá suave, predominantemente del Suroeste, con ráfagas máximas de 25 km/h.
La ciudad de Esquel disfrutará hoy, viernes 17 de octubre, de una jornada marcada por el buen tiempo, con sol pleno, temperaturas en ascenso y vientos suaves, lo que representa un cambio significativo respecto a los días anteriores.

 

El día comenzará con temperaturas muy bajas, con la mínima de 1°C a las 05:00 y 08:00 horas, y una sensación térmica que descenderá a -1°C a las 05:00 horas. El cielo estará en condiciones de Nubes y claros durante la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nuboso a las 05:00 horas. El viento será suave, predominantemente del Norte, con velocidades de entre 5 y 20 km/h.

 

A partir de las 11:00 horas, el tiempo comenzará a mejorar notablemente. La temperatura subirá hasta los 8°C, con viento del Suroeste.

 

La tarde será la franja horaria más agradable y despejada, con cielo Soleado a partir de las 14:00 horas. La máxima del día se registrará a las 17:00 horas, alcanzando los 16°C, con una sensación térmica idéntica. A las 14:00 horas, la temperatura será de 14°C.

 

En cuanto al viento, las ráfagas serán suaves durante toda la tarde, con una velocidad máxima de 25 km/h del Suroeste a las 17:00 horas.

T.B

 

