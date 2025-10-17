16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
17 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin anuncia nueva fecha para la apertura de la temporada de pesca 2025/2026

La inauguración de la temporada se pospuso y finalmente se llevará a cabo el jueves 31 de octubre en el Centro Cívico Municipal. Habrá clínicas, demostraciones, premios y la participación de la Asociación de Guías de Pesca del Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Trevelin se prepara para vivir uno de los momentos más esperados por los aficionados a la pesca deportiva. La apertura oficial de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026 se llevará a cabo el jueves 31 de octubre en el Centro Cívico Municipal, con una jornada repleta de actividades organizadas en conjunto con la Asociación de Guías de Pesca del Chubut.

 

El evento marcará el inicio de una nueva temporada en una de las regiones más reconocidas por la calidad de sus ríos, lagos y paisajes, que cada año atraen a pescadores de todo el país y del mundo.

 

El cronograma comenzará a las 14:00 hs con una clínica de casteo a cargo de guías especializados, que se extenderá hasta las 17:00 hs. Luego, a las 17:30 hs, se realizará una demostración de atado. Finalmente, a las 19:00 hs, se llevará a cabo la entrega de certificados a los participantes.

 

Además, durante la jornada habrá premios y actividades especiales que buscan celebrar el espíritu de la pesca deportiva y promover el respeto por el entorno natural que caracteriza a la Patagonia.

 

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de WhatsApp al 2945-418098.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 El juez esquelense acusado de usar IA difundió un video en sus redes sociales
4
 Esquel VideoClub: La misión para digitalizar viejos VHS y recuperar la memoria del pueblo
5
 Turistas visitan el Campo de Tulipanes: "Es un lugar soñado"
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
5
 Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -