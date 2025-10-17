Trevelin anuncia nueva fecha para la apertura de la temporada de pesca 2025/2026

Trevelin se prepara para vivir uno de los momentos más esperados por los aficionados a la pesca deportiva. La apertura oficial de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026 se llevará a cabo el jueves 31 de octubre en el Centro Cívico Municipal, con una jornada repleta de actividades organizadas en conjunto con la Asociación de Guías de Pesca del Chubut.

El evento marcará el inicio de una nueva temporada en una de las regiones más reconocidas por la calidad de sus ríos, lagos y paisajes, que cada año atraen a pescadores de todo el país y del mundo.

El cronograma comenzará a las 14:00 hs con una clínica de casteo a cargo de guías especializados, que se extenderá hasta las 17:00 hs. Luego, a las 17:30 hs, se realizará una demostración de atado. Finalmente, a las 19:00 hs, se llevará a cabo la entrega de certificados a los participantes.

Además, durante la jornada habrá premios y actividades especiales que buscan celebrar el espíritu de la pesca deportiva y promover el respeto por el entorno natural que caracteriza a la Patagonia.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de WhatsApp al 2945-418098.

