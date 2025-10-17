16°
Esquel, Argentina
Viernes 17 de Octubre de 2025
17 de Octubre de 2025
Disponen prisión preventiva por dos meses para los nueve imputados por el ataque a la Oficina Judicial

La jueza Raquel Tasello formalizó la investigación en Comodoro Rivadavia y rechazó planteos de nulidad de la Defensa. La Fiscalía calificó el hecho como “tentativa de homicidio doblemente agravado”.
El Gobierno del Chubut, a través del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó el fallo de la jueza Raquel Tasello quien en una audiencia en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, dispuso la prisión preventiva por dos meses para los nueve imputados acusados por “tentativa de homicidio doblemente agravado” como también la apertura del plazo de investigación legal.

 

El funcionario provincial remarcó además que la magistrada no tuvo en cuenta los planteos de la Defensa Pública sobre la presunta nulidad de la requisa y rechazó esos fundamentos. 

 

El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia -representado por la Dra. Andrea Rubio y el Dr. Cristian Olazábal- solicitó que se declare legal la detención de los imputados y formalice la causa bajo la calificación provisional de “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego en concurso ideal con daño”. 

 

Grave hecho

 

El hecho tuvo lugar en la esquina de Portugal y López donde una camioneta con los imputados quienes tenían tres armas en su poder efectuaron disparos con la intención de atentar contra los presentes en la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves.

 

La fiscalía fundamentó la prisión preventiva en dos peligros procesales: la posibilidad de fuga y el riesgo de entorpecer la investigación. 

 

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se reitera el compromiso con la protección de la comunidad y el debido proceso judicial destacando que la prisión preventiva es una medida necesaria ante la gravedad de los hechos y la posible afectación al orden público.

