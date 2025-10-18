Ciclo de Cine y Filosofía: Proyectan la "joya independiente" Fremont en el Melipal

El ciclo de cine y filosofía denominado "Lo que una imagen puede" se prepara para su cierre anual con la proyección y análisis de la aclamada película independiente "Fremont" (2023), dirigida por Babak Jalali. La propuesta invita al público a compartir una jornada de reflexión en torno a temas de exilio, culpa y esperanza.

La función tendrá lugar este domingo 19 de octubre a las 19:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal. La entrada tiene un valor de $4.000 y está recomendada para público joven y adulto.

Sinopsis y análisis de "Fremont"

"Fremont" narra la historia de Donya, una joven afgana que trabajó como traductora para el ejército de Estados Unidos hasta que su país quedó nuevamente bajo el régimen talibán.

Aplastada por el insomnio y la culpa, Donya busca ayuda en un terapeuta, con quien lee la novela Colmillo Blanco. La protagonista trabaja en una fábrica de galletas de la fortuna, donde se dedica a escribir mensajes de anhelos futuros. Esos mensajes la llevarán a perseguir una búsqueda metafórica, encarnada en la imagen de un ciervo blanco.

La película, con una duración de 91 minutos, ha sido descrita por los organizadores como "literalidad y metáfora, una joya del cine independiente que te invitamos a compartir en comunidad". Tras la proyección, se llevará a cabo el análisis enmarcado en el taller "Lo que una imagen puede", fomentando el debate y la reflexión filosófica.

Para aquellos interesados en asistir, se recomienda realizar la reserva al número 2945595635.

