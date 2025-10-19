21°
20° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 19 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Ciclismo y futbol marcan la agenda deportiva de Esquel para este domingo

El encuentro de Fútbol Federal será a las 16 hs. La actividad deportiva se concentra en la mañana con el ciclismo, seguido por una extensa jornada de futsal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La agenda deportiva de Esquel para este domingo 19 de octubre se presenta con diversas actividades que abarcan ciclismo, futsal y un esperado encuentro de fútbol federal.

 

La jornada comenzará temprano con el Ciclismo de Ruta, que tendrá lugar en un circuito urbano a partir de las 9:30 horas. El recorrido se desarrollará sobre la Avenida Yrigoyen, en la intersección con Ameghino.

 

El Futsal AFE tendrá acción durante gran parte del día, desde las 13:00 hasta las 24:00 horas. Los encuentros se disputarán en el SUM de la Escuela 112.

 

Finalmente, uno de los eventos más destacados del domingo será el inicio del Fútbol Federal. Se jugará el clásico encuentro de la primera fecha entre San Martín vs. Estudiantes Unidos de Bariloche. El partido se llevará a cabo en la cancha de San Martín a partir de las 16:00 horas.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D José Sbil.
2
 Abuso sexual agravado: La Fiscalía de Esquel reactivó un legajo y detuvo a un imputado prófugo desde hace 10 años
3
 “La vida es como andar en bicicleta”: Sol Villa Nogueyra y las enseñanzas de su mamá
4
 De Versalles a Esquel: Una turista fascinada por el Campo de Tulipanes y el viaje en La Trochita
5
 Con Yhosva y Yoel Hernández: El festival "Mi Lugar" los espera para festejar a los artistas de la zona
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -