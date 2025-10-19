Ciclismo y futbol marcan la agenda deportiva de Esquel para este domingo

La agenda deportiva de Esquel para este domingo 19 de octubre se presenta con diversas actividades que abarcan ciclismo, futsal y un esperado encuentro de fútbol federal.

La jornada comenzará temprano con el Ciclismo de Ruta, que tendrá lugar en un circuito urbano a partir de las 9:30 horas. El recorrido se desarrollará sobre la Avenida Yrigoyen, en la intersección con Ameghino.

El Futsal AFE tendrá acción durante gran parte del día, desde las 13:00 hasta las 24:00 horas. Los encuentros se disputarán en el SUM de la Escuela 112.

Finalmente, uno de los eventos más destacados del domingo será el inicio del Fútbol Federal. Se jugará el clásico encuentro de la primera fecha entre San Martín vs. Estudiantes Unidos de Bariloche. El partido se llevará a cabo en la cancha de San Martín a partir de las 16:00 horas.





T.B