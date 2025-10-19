Ráfagas y calor: El domingo en Esquel será de viento intenso

La ciudad de Esquel experimentará hoy, domingo 19 de octubre, una jornada de marcada amplitud térmica y condiciones de viento intenso, según el pronóstico. Se esperan máximas que alcanzarán los 23°C durante la tarde, pero acompañadas por ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
El día comenzará con temperaturas frescas y cielos ligeramente nublados, con 12°C durante la madrugada.
Alerta por fuertes ráfagas
La mañana presentará una caída de la temperatura hasta los 6°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector NO (Noroeste) que oscilarán entre 23 y 31 km/h.
El momento de mayor inestabilidad se registrará durante la tarde, cuando la temperatura ascienda bruscamente a 23°C. Este aumento estará acompañado por un incremento significativo en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.
Cierre de la jornada
Hacia la noche, la temperatura descenderá a 18°C, y las condiciones de viento se mantendrán intensas, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h.
A pesar de la intensidad del viento, no se espera probabilidad de precipitaciones durante todo el día, que se mantendrá con cielos parcialmente nublados.