21°
20° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 19 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 clima
19 de Octubre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Ráfagas y calor: El domingo en Esquel será de viento intenso

Entérate del clima según el servicio meteorológico nacional 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel experimentará hoy, domingo 19 de octubre, una jornada de marcada amplitud térmica y condiciones de viento intenso, según el pronóstico. Se esperan máximas que alcanzarán los 23°C durante la tarde, pero acompañadas por ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

 

El día comenzará con temperaturas frescas y cielos ligeramente nublados, con 12°C durante la madrugada.

 

 

Alerta por fuertes ráfagas

 

La mañana presentará una caída de la temperatura hasta los 6°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector NO (Noroeste) que oscilarán entre 23 y 31 km/h.

 

El momento de mayor inestabilidad se registrará durante la tarde, cuando la temperatura ascienda bruscamente a 23°C. Este aumento estará acompañado por un incremento significativo en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

 

 

Cierre de la jornada

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 18°C, y las condiciones de viento se mantendrán intensas, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h.

 

A pesar de la intensidad del viento, no se espera probabilidad de precipitaciones durante todo el día, que se mantendrá con cielos parcialmente nublados.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D José Sbil.
2
 Abuso sexual agravado: La Fiscalía de Esquel reactivó un legajo y detuvo a un imputado prófugo desde hace 10 años
3
 “La vida es como andar en bicicleta”: Sol Villa Nogueyra y las enseñanzas de su mamá
4
 De Versalles a Esquel: Una turista fascinada por el Campo de Tulipanes y el viaje en La Trochita
5
 Con Yhosva y Yoel Hernández: El festival "Mi Lugar" los espera para festejar a los artistas de la zona
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -