La agenda cultural para este domingo 19 de octubre

La agenda cultural de Esquel para este domingo 19 de octubre se presenta con doble propuesta para la comunidad, combinando un evento solidario y de baile por la tarde, con el cierre de un ciclo de cine y filosofía por la noche.

El domingo se celebra el Día de los Comerciales en Esquel con un Encuentro de Baile Comercial.

Horario: El evento comenzará a las 16:00 horas.

Lugar: Se llevará a cabo en la Plaza San Martín.

Valor de la Entrada: La entrada tiene un valor solidario, ya que se solicita un alimento no perecedero.

Por la noche, el Centro Cultural Esquel Melipal será sede de la última función del ciclo de Cine y Filosofía.

Película: Se proyectará "Fremont".

Horario: La función iniciará a las 19:00 horas.

Entrada: El valor de la entrada es de $4.000.

